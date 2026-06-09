La Xunta premia los 20 mejores proyectos científicos de alumnos gallegos sobre el eclipse del 12 de agosto

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, ha visitado este martes el edificio CINC de la Cidade da Cultura para conocer los 20 proyectos galardonados por la Xunta como "mejores iniciativas científicas" realizadas por estudiantes en torno al eclipse solar del próximo 12 de agosto.

El titular de Educación ha destacado que las iniciativas premiadas son "un reflejo del enorme potencial que existe en los centros educativos y del compromiso por impulsar metodologías activas que favorecen el aprendizaje, la creatividad y el pensamiento crítico".

Según ha subrayado, los proyectos galardonados evidencian que la educación científica "resulta más efectiva cuando los estudiantes son protagonistas del aprendizaje y participan en proyectos reales conectados con el mundo que los rodea".

En concreto, los proyectos premiados abarcan trabajos de divulgación científica, investigación, observación astronómica y didáctica de las ciencias y se han elaborado en centros educativos de la comunidad a lo largo de este curso.

Con todo, el encuentro ha reunido a cerca de 500 estudiantes de diferentes etapas educativas, docentes, investigadores de las universidades e integrantes de la Agencia Espacial Escolar Galega (NOSA).