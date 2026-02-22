La Xunta programa una prueba de las sirenas de aviso de la presa da Ribeira, en As Pontes, el domingo 25 de febrero

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha programado una prueba de las sirenas de aviso de la presa das Ribeira, en el municipio de As Pontes, para el próximo domingo, 25 de febrero.

Tal y como ha avanzado el Gobierno gallego en una nota de prensa, durante la prueba sonora se activarán las sirenas adscritas al plan de emergencia de la presa con los sonidos de alerta que se utilizarían en caso de rotura inminente.

La finalidad de la prueba, además de comprobar el correcto funcionamiento del sistema, es que la población se familiarice con dicho sonido.

Durante ella, participará personal de Augas de Galicia, Protección Civil de la Xunta y de la Delegación del Gobierno así como de Endesa, como titular de la infraestructura y contará con la colaboración del Ayuntamiento.

En este sentido, la población de lo lugares en los que el aviso será audible será informada tanto de la prueba como de las medidas de autoprotección previstas en caso de emergencia.

Paralelamente, durante toda la semana, se realizarán actividades de formación e información relacionadas con el plan de emergencia consistentes en reparto de trípticos y carteles informativos con información a la población y consignas de actuación, formación del personal y actividades de divulgación.