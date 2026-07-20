La Xunta se propone ampliar las plazas de enfermería en Primaria hasta alcanzar una por cada médico en 2030

Una enfermera atiende a un paciente. Foto de archivo. - COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CÓRDOBA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego avanza en el desarrollo del plan integral de reforma de la Atención Primaria y ha concretado una serie de novedades, entre las que se encuentra ampliar de forma paulatina las plazas de enfermería en el primer nivel asistencial hasta alcanzar la ratio de una por cada médico de familia en el horizonte de 2030.

En la misma jornada en la que se reúne la Mesa Sectorial, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado algunas medidas que prevé impulsar la Consellería de Sanidade y que pondrá en conocimiento de los sindicatos para proceder a su negociación.

"Uno de nuestros objetivos es que los sanitarios ganen tiempo para hacer lo fundamental, que es atender a los pacientes. Y eso implica muchas cosas, como reducir la carga burocrática para mejorar la calidad asistencial. Hoy seguimos avanzando con la propuesta de planificación de Recursos Humanos de Atención Primaria que será de aplicación, cuando sea aprobada, en lo que resta de década", ha esgrimido el presidente.

Así, ha indicado que su Gobierno pretende "reforzar con nuevas plazas" las diferentes categorías, "especialmente en los centros de salud y en los puntos de atención continuada (PAC)", que ahora mismo son "los que más lo necesitan".

Entre las novedades, igual que se incorporaron los dietistas-nutricionistas, el Servizo Galego de Saúde (Sergas) quiere sumar a los podólogos a los centros de salud. Aspira así a "reducir los ingresos hospitalarios" que se producen a causa de las enfermedades de los pies, que "son numerosos".

Además, con el horizonte en 2030, el plan contempla crear una plaza de enfermería por cada plaza de medicina de familia; mientras que en el caso de las matronas sería una plaza por cada 6.000 mujeres; y una plaza de farmacia y una de Trabajo Social por cada servicio de Atención Primaria.

MÁS OBJETIVOS A DESPLEGAR HASTA 2030

Como objetivos también a desplegar en el horizonte del plan, la Xunta contempla la creación de una plaza de fisioterapeuta por cada 12.000 tarjetas sanitarias asignadas; una plaza de odontología por cada 25.000. Además, se aspira a incrementar el número de psicológos clínicos para llegar a 50 en el año 2030.

"Empezamos a negociar a nivel sindical hoy mismo, tras la aprobación del Consello. De las restantes partes iremos dando cuenta según vayan estando concluidas por los grupos de trabajo. La intención es, en unas semanas, aprobar el conjunto del plan global de reforma de la Atención Primaria", ha trasladado.