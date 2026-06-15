La Xunta propone una doble revisión del modelo de examen de la PAU y más peso del profesorado no universitario

Comienzan las pruebas de acceso a la universidad PAU en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Santiago. - ÁLVARO BALLESTEROS - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha presentado este lunes su propuesta para reformar del modelo de examen de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y plantea una doble revisión de cada modelo de examen, más peso del profesorado no universitario, así como una comisión conjunta en la que participe de forma "real y efectiva" el Ejecutivo gallego.

Así lo ha anunciado este lunes el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, en una comparecencia ante los medios de comunicación tras la reunión semanal de la Xunta.

El objetivo de la Xunta es "asegurar condiciones más justas" al alumnado gallego, en comparación con otras comunidades autónomas, y ofrecer "más garantías y seguridad en el proceso".

Para dar una "mayor seguridad", se reestructura el proceso y contará con dos órganos: la comisión organizadora, que asumirá las funciones estratégicas y de coordinación y estará adscrita a la Consellería de Educación; y la comisión técnica que realizará tareas operativas y logísticas.

"El eje fundamental de la propuesta son los grupos de trabajo, la clave de bóveda de todo el proceso", ha apuntado el conselleiro de Educación.

En este sentido el Gobierno gallego propone cuatro reformas, entre la que se encuentra dos niveles de revisión de los exámenes. Así, cada ejercicio será previamente conocido por dos personas, la redactora y la revisora.

"Cuando haya dudas en el proceso, como pasó este año y para dar mayor seguridad, se abrirá un proceso de revisión cooperativa entre ambas, para así alcanzar una versión que esté validada por las dos personas", ha detallado el conselleiro. Una vez recibida esa validación, el ejercicio será remitido a la dirección del grupo de trabajo para su análisis final.

El conselleiro también ha avanzado que se reunirá proximamente con las tres universidades gallegas, con el objetivo de que muchas de las cuestiones propuestas estén establecidas en la PAU del próximo año.