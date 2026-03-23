La Xunta quiere gestionar el Pazo de Meirás y se sumará al recurso del Gobierno contra indemnizar a los Franco

Archivo - Fachada del Pazo de Meirás. - M. Dylan - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha ratificado este lunes que, una vez analizada la cuestión por los servicios jurídicos autonómicos, su Ejecutivo ha acordado comunicar a la Abogacía del Estado la intención de "sumarse" al recurso del Gobierno central, "si se decide a presentarlo", contra la indemnización a los herederos del dictador Francisco Franco por el Pazo de Meirás.

"Entendemos que procede", ha asegurado el presidente en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, en la que ha manifestado también que, una vez que quede resuelta la situación judicial del inmueble, tras la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que ordena su devolución al Estado, el Gobierno gallego entiende que las visitas públicas deben extenderse a todo el Pazo de Meirás.

La Xunta también ha instado al Gobierno a que realice "las obras necesarias" para garantizar la conservación del inmueble bajo este nuevo régimen de acceso público y, cuando estos trabajos estén finalizados, ha decidido manifestarle al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez la intención de "hacerse cargo de la gestión" del Pazo de Meirás.

"Hay que valorar la fórmula más adecuada, podría ser una cesión, una transferencia de titularidad, habría que hablarlo", ha reflexionado, antes de aseverar que, cualquiera que sea la vía, la prioridad del Ejecutivo autonómico es "gestionar el pazo".