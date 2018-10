La Xunta ratifica que no quitará la plaza de pediatra de Coruxo (Vigo), que está sin cubrir porque "no hay pediatras"

Publicado 02/07/2018 20:15:18 CET

Almuiña explica que "lo que ha pasado es una jubilación" y alega que el déficit de estos profesionales se da en toda España

VIGO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, ha ratificado que no desaparecerá la plaza de pediatra del centro de salud de Coruxo, en Vigo, si bien ha argumentado que "en este momento" no la pueden cubrir porque "lo que ha pasado es una jubilación" en un periodo "en el que no hay pediatras".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Vázquez Almuiña ha explicado que en este momento "no hay pediatras para poder contratar porque están en otras acciones: Cubriendo vacaciones, bajas..."; si bien ha aclarado que en Sanidade no han decidido, "desde luego, ni mucho menos, tomar esa medida de que desaparezca esa plaza".

"Esa plaza está ahí, pero en este momento no la podemos cubrir, y lo que hacemos es centralizar en un centro de salud muy próximo", ha apuntado. Así, ha manifestado que los niños pueden ser atendidos por pediatras en el centro de Navia o por médicos de familia en el centro que les corresponde, a lo que se suma "la cobertura" de pediatría en el Hospital Álvaro Cunqueiro.

En relación con todo esto, ha explicado que el problema de pediatras no se da solo en Galicia, sino que en el conjunto nacional "hay paro cero en pediatría". "Por tanto tenemos una dificultad en periodos vacacionales y tenemos que buscar ese equilibrio entre mantener la asistencia y dar vacaciones a nuestros profesionales", ha remarcado.

Según ha mantenido, ante esta situación en Sanidade adoptaron medidas, como ampliar la edad de jubilación para que, de forma voluntaria, los pediatras puedan pedir una prórroga para seguir trabajando hasta los 68 años, o demandar al Ministerio de Sanidad que permita formar a más pediatras (actualmente disponen de 20 plazas por año).

Finalmente, también han introducido "otras mejoras", como tratar de disminuir el número de pediatras itinerantes (algunos se desplazan a dos o tres localizaciones en la misma mañana y pierden tiempo de atención directa a niños), y crear plazas de enfermera especialista en pediatría. "Galicia apuesta claramente por los pediatras en atención primaria", ha remachado.

APARCAMIENTO DEL HOSPITAL CUNQUEIRO

En otro orden de asuntos, el conselleiro se ha referido también al litigio entre la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro y la empresa contratada para explotar el parking del centro hospitalario. Sobre ello, aunque ha dicho que la Xunta no puede "entrar" en este tema, sí que ha refrendado que "el servicio está asegurado".

"Hay una discusión entre estas dos empresas, pero es un tema en el que nosotros no podemos entrar", ha remarcado, incidiendo en que, en todo caso, este aparcamiento "está dando muy buenos resultados".

Finalmente, ha aseverado que la Xunta revisa "siempre" con la concesionaria "todas las secciones y servicios" que presta y "vigila que la calidad del servicio sea adecuada".