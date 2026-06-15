La Xunta realizará controles aleatorios de dispositivos electrónicos en las oposiciones de educación

Archivo - Miles de aspirantes se han vestido de negro como protesta mientras realizan las oposiciones de Enfermería del Sergas, en el Recinto Ferial, a 25 de junio de 2023, en Silleda, Pontevedra, Galicia (España). El sindicato ‘Enfermeiras Eventuais en L - Álvaro Ballesteros - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta realizará, por primera vez, controles aleatorios de dispositivos electrónicos durante las oposiciones de educación que comienzan el próximo sábado, 20 de junio.

Así figura en las instrucciones que la Consellería de Educación acaba de remitir a los presidentes de los tribunales para "garantizar los principios de igualdad, mérito, capacidad y transparencia", así como el correcto desarrollo de las pruebas.

En un comunicado, el Gobierno gallego advierte que no se podrá acceder con ningún material o aparato electrónico susceptible de ser de apoyo o consulta para la realización de los ejercicios.

Así, durante la realización de los ejercicios podrá solicitarse en cualquier momento la inspección de los elementos portados por la persona examinada (calculadoras, gafas o bolígrafos).

"La negativa a someterse a las comprobaciones requeridas o la detección de dispositivos o materiales prohibidos podrá dar lugar a la adopción de las medidas previstas en la convocatoria, incluida, si procede, la expulsión de la persona aspirante", aclara la Xunta.

no estará permitida la entrada ni la permanencia en los espacios destinados a la realización de las pruebas con teléfonos móviles, teléfonos inteligentes, relojes inteligentes, auriculares, agendas electrónicas o cualquier otro dispositivo electrónico o material susceptible de servir como apoyo, consulta o auxilio para la realización de los ejercicios. Como es habitual, los bolsos, mochilas y demás pertenencias personales deberán permanecer cerrados y situarse en el lugar que indique el tribunal.

Solo se permitirá el acceso con dispositivos electrónicos a las personas aspirantes que tengan autorizada una adaptación de medios, en la que deberá constar expresamente el dispositivo o medio autorizado.

CASI 16.000 PERSONAS

Cerca de 16.000 personas participarán desde este sábado en las oposiciones de educación, en las que hay convocadas 1.601 plazas, de las que casi el 87%, un total de 1.388 plazas, son de nuevo ingreso y las 213 restantes son de promoción interna, para que maestros que ya cuentan con plaza se puedan incorporar al cuerpo de profesores de enseñanza Secundaria.

Por cuerpos, en el de maestro hay 476 plazas en ocho especialidades, y en el de profesores de enseñanza secundaria, 852 en 29 especialidades. Además, hay 60 plazas en cinco especialidades en el cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la FP. Las 213 plazas de promoción interna abarcan 29 especialidades.

La previsión es tener las pruebas finalizadas y con los resultados disponibles a partir del 19 de julio. A continuación, las personas que obtengan plaza deberán participar en el concurso de adjudicación de destinos provisionales, que se resolverá a principios del mes de agosto. El objetivo es que los nuevos funcionarios se incorporen a los centros el 1 de septiembre.