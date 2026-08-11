La Xunta rebaja a nivel naranja la alerta por calor en el interior de Pontevedra y montaña de Ourense

SANTIAGO DE COMPOSTELA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Según los datos remitidos por MeteoSalud y Meteogalicia, la Xunta ha rebajado a nivel naranja la alerta por calor para el interior de Pontevedra y la montaña de Ourense. El episodio será también de nivel naranja en la zona de Valdeorras.

Este miércoles, Galicia quedará en la influencia de las altas presiones ubicadas sobre Centro Europa y con una masa de aire muy cálido sobre la vertical de la Comunidad. Con esta situación, se esperan unas primeras horas del día con nubes bajas en el tercio norte, nieblas en el interior y nieblas costeras en la fachada atlántica. Con el avance de la jornada, los cielos quedarán despejados en toda Galicia.

A partir de media tarde volverán a entrar las nubes bajas por el norte, por lo que hacia la noche las zonas de la comarca de Bergantiños y litoral de Lugo son las que, más probablemente, tendrán cielos cubiertos sin precipitaciones. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso.

El viento soplará flojo del norte-noreste con intervalos moderados por la tarde en el litoral oeste.