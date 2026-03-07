La Xunta reclama al Gobierno central que "se ponga las pilas" y "agilice" la creación de la conexión AVE Vigo-Porto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha reclamado al Gobierno central que "se ponga las pilas" y "agilice" la creación de la conexión de AVE Vigo-Porto o, de lo contrario, "va a llegar la conexión de alta velocidad por la frontera y en España estarán aún haciendo los trámites".

Preguntado por la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada este viernes, el conselleiro ha manifestado su "sorpresa", ya que el evento tuvo lugar "sin que se avisase a las Comunidades autónomas". Calvo ha recordado que "llevan muchos años" pidiendo participar porque los asuntos "muchas veces afectan a los territorios".

"No entendemos que se celebre una cumbre ibérica y que las comunidades autónomas, en el caso de España, no tengamos participación o comunicación", ha lamentado Calvo, quien ha señalado que en la cumbre se trataron dos temas "importantes" para la Xunta como son "el plan financiero plurianual de la Unión Europea" y "el tren de alta velocidad".

En relación con el plan financiero, el responsable de Presidencia ha indicado que pese a que hace unos meses se reunieron en Santiago todas las comunidades autónomas de "todos los partidos políticos" para hacer una declaración y pedir que se tuviese en cuenta a las Comunidades a la hora de gestionar los fondos, "parece que el Gobierno sigue sin querer contar con su opinión".

Con respecto al tren de alta velocidad, Calvo ha criticado que en el documento "no aparece ninguna mención al AVE" y que el propio ministro de Transportes, Óscar Puente, no fue a la cumbre, cuando "es un asunto que preocupa tanto en Portugal como en España".

Diego Calvo ha recordado que recientemente tuvieron una reunión con el alcalde de Porto, en la que les ratificó que Portugal "sigue apostando" por la conexión con Vigo y Madrid, y que "seguían pensando en ese año 2032".

"Ayer el propio primer ministro portugués dice que efectivamente ese es el objetivo, que puede ser que esté en el 32 o en el 33, pero que el objetivo es cumplir en el 32. Sin embargo, por parte del Gobierno de España, los compromisos siguen sin existir y sin ser claros", ha lamentado.

A renglón seguido, el conselleiro ha advertido que respecto a la conexión de Vigo con Porto, tal y como están los plazos a día de hoy, no va a existir "antes del año 37-38 como muy temprano". Con todo, ha reclamado al Gobierno central "que se ponga las pilas" y "agilice su creación".