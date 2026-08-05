La Xunta reconoce que "habrá que atender" a los menores llegados a Ceuta pero exige mayor control fronterizo

PONTEVEDRA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha reconocido este miércoles que "habrá que atender" a los menores migrantes llegados a Ceuta en la última semana, aunque ha insistido en que el Gobierno central debe reforzar la política fronteriza y ha defendido que esta situación no puede asumirse "como algo normal".

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas durante un acto celebrado en Pontevedra, al ser preguntado por la entrada la pasada semana de unos 1.100 menores no acompañados en la ciudad autónoma de Ceuta y por la posible disposición de la Xunta a participar en su acogida.

Calvo ha señalado que la postura del Ejecutivo gallego "es de sobra conocida" y ha reiterado que el problema debe afrontarse en origen, mediante un mayor control de las fronteras y un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas.

En este sentido, ha considerado que "no se puede admitir la llegada incesante de menores" ni que las comunidades autónomas tengan que asumir las consecuencias de una situación sobre la que, a su juicio, el Gobierno central "no hace absolutamente nada".

Preguntado por la posibilidad de que Galicia acoja a parte de estos menores, el conselleiro ha reconocido que a los menores no acompañados "habrá que atenderlos", aunque ha reclamado al Ejecutivo central que también atienda las demandas de las comunidades autónomas y tenga en cuenta los requerimientos que estas vienen trasladando.

Asimismo, ha reiterado que el objetivo debe ser evitar que este tipo de episodios se repitan, por lo que ha insistido en la necesidad de un refuerzo "mucho más contundente" de la política fronteriza y en que no se normalice la llegada continuada de menores para, posteriormente, distribuir su atención entre las comunidades autónomas.