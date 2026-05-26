La Xunta reconoce el trabajo de 21 centros y un aula hospitalaria en favor de la convivencia escolar y la inclusión

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, reconoce el trabajo de 21 centros y un aula hospitalaria en favor de la convivencia escolar y la inclusión. Santiago de Compostela - XUNTA DE GALICIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha entregado este martes los galardones de la edición 2025 de los premios 'Tolerancia cero frente ao acoso escolar', 'ConVivimos de convivencia y bienestar emocional' y 'Buenas prácticas de educación inclusiva'.

Con ellos, explican en un comunicado, la Xunta reconoce el trabajo de un total de 21 centros y un aula hospitalaria en estos campos, "prioritarios" en las políticas educativas del Gobierno gallego.

El titular del departamento educativo ha felicitado a los centros premiados por su implicación en el desarrollo de proyectos "en pro de la eliminación de la lacra del acoso escolar, para reforzar el buen clima de las aulas y para que cada alumno pueda desarrollar al máximo sus capacidades independientemente de sus circunstancias personales".

"Desde el Gobierno gallego trabajamos en estos aspectos como las principales líneas de la acción de gobierno en materia educativa", ha señañalado, recordando que se están implementando nuevas iniciativas al respecto.

En este sentido, ha destacado la aprobación este lunes en el Consello da Xunta del 'Plan para o impulso da atención á diversidade de Galicia' que se comenzará a aplicar ya desde el próximo curso 2026-27 y que incluirá el refuerzo y consolidación de 400 profesores especialistas en este campo y nuevos recursos, así como avances en la organización y en el trabajo de gestión en pro de una mayor agilidad y eficiencia.

"Galicia cuenta con la enseñanza más inclusiva de España y queremos seguir mejorándolo, incrementando la red de profesionales dedicados a esta labor, facilitando su trabajo y ofreciendo a las familias una educación más personalizada para sus hijos", ha incidido el conselleiro.

Asimismo, Román Rodríguez ha recordado que el Gobierno gallego intensifica las acciones para luchar contra el acoso escolar. A este respecto, ha detallado que su departamento acaba de poner en marcha el Contrato de Vida Dixital, una iniciativa pionera orientada a promover un uso responsable de la tecnología entre el alumnado y con la implicación de las familias y de los centros educativos.

"Fomentamos la corresponsabilidad en un campo que puede incidir de una manera muy positiva en el bienestar y en la educación de los más nuevos, pero que también puede generar problemas de convivencia no deseados", ha señalado.

Detallan que esta acción complementa el amplio abanico de iniciativas impulsado por la Xunta través del 'Plan integral contra o acoso' y el ciberacoso escolar en esta materia, como la Red de Ayuntamientos contra el Acoso Escolar, la prohibición del uso de los móviles en los centros, la instalación de Puntos Naranja para denunciar desde el anonimato posibles casos, el Termómetro Acoso Escolar para mediar la situación en un aula o la creación de los Equipos ACAE de Actuación contra el Acoso Escolar, formados por docentes.

"Los casos de acoso representan un mínimo porcentaje en Galicia, con un 0,06% de procedimientos correctores, pero mientras exista un solo caso seguiremos actuando para erradicar por completo estas situaciones", ha comprometido Román Rodríguez.

CENTROS GALARDONADOS

Por una parte, el premio 'Tolerancia cero fronte ao acoso' reconoce las actuaciones y proyectos de carácter individual o colectivo desarrollados por los centros formativos que implicasen un alto grado de compromiso con la lucha contra situaciones contrarias a la convivencia escolar.

En la categoría de Infantil e Primaria, el primer premio se lo ha llevado CEIP Plurilingüe de San Roque de Darbo (Cangas de Morrazo) y en la categoría que aúna al resto de las etapas, el primer premio ha sido para el IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa).

Por su parte, el premio ConVivimos reconoce el esfuerzo y alto grado de compromiso de los centros educativos en la mejora de la convivencia y del bienestar emocional manifestado a través de diferentes proyectos y actuaciones. En este caso, el primer premio ha sido para el CEIP de Cervo (Cervo) en la categoría de infantil e primaria, y para el IES de Cacheiras (Teo) en el resto de etapas.

Por último, el objetivo de los premios 'Boas prácticas de educación inclusiva' es impulsar la atención a la diversidad y el buen clima en las aulas poniendo en valor la labor que se desarrolla en los centros de en la promoción de una escuela "que garantice el estímulo de las capacidades de todo el alumnado y contribuya a la creación de entornos y culturas inclusivas".

Aquí, el primer premio ha sido para el CEIP Plurilingüe Nº 1 de Tui (Tui) en la categoría de infantil y primaria, y el IES Santa Irene (Vigo) en la categoría del resto de etapas.