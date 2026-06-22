La Xunta recurrirá ante el TC el decreto de zonas de aceleración de renovables

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SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto estatal que regula las zonas de aceleración renovables, por entender que invade competencias autonómicas.

En la rueda de prensa posterior al Consello, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha explicado que en estas zonas se permite instalar proyectos estratégicos por cumplir una serie de requisitos, por ejemplo buena conexión con la red o no tener impacto ambiental o sobre el patrimonio.

Existe una legislación básica que es del Estado y luego son las comunidades autónomas las encargadas de determinar "dónde están estas zonas".

Pero ahora, según denuncia Rueda, el Gobierno central "acaba de redifinir estos criterios y es una normativa tan detallada que en la práctica no deja ningún margen de maniobra a la Xunta para determinar dónde deben estar estas zonas".

A continuación ha sido la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, quien se ha encargado de indicar que la Xunta recurrirá varios preceptos del decreto que regula estas zonas de aceleración renovables con el aval del Consello Consultivo y previo estudio por parte de la asesoría jurídica y de su consellería y la de Industria.

Reivindicando al Gobierno gallego como "fiel defensor" de la transición energética, la conselleira ha enfatizado que el Ejecutivo central tiene las competencias a nivel básico pero son las comunidades las que tienen que desarrollarlas.

"El decreto reconoce esas competencias, pero formalmente; después nos impide el ejercicio de esas competencias", ha censurado. En este sentido, ha concretado que "introduce un informe preceptivo por parte del ministerio, impone mecanismos obligatorios de negociación en caso de no estar de acuerdo y atribuye al ministerio un papel determinante en la publicidad de esas zonas".

Además, ha cargado contra la cartografía que aprueba, que "antes era orientativa y ahora se transforma en obligatoria". "Eso supone que solo se podrían instalar las zonas de aceleración de renovables en el 0,16% del territorio". "De una manera totalmente dispersa y contrario a lo que nos pide la Comisión Europea, que es tener zonas suficientes para avanzar en renovables", ha incidido.

Todo ello, según la titular de Medio Ambiente, "hace inviable e imposible que se saquen adelante las zonas de aceleración de renovables" y a la Xunta "no le queda otra más que seguir defendiendo lo que le corresponde".

"Esto es defender el autogobierno de Galicia para preservar el reparto constitucional de competencias y seguir siendo fieles convencidos de la lucha contra el cambio climático", ha concluido.