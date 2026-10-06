La Xunta, sobre la reforma de la financiación: "Que Sánchez se la meta en el bolsillo y se vaya con ella para casa"

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, considera que "lo que debe ocurrir" ahora con la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica es "que el señor Sánchez se la meta en el bolsillo y se vaya con ella para casa".

"Para nosotros es una buena noticia, independientemente de que estoy seguro de que la decisión del adelanto electoral no obedece a responder a los intereses de todos los gallegos y españoles, sino que obedece a las necesidades personales del señor Sánchez", ha respondido el titular de Facenda a preguntas de los periodistas después de sendas reuniones sobre presupuestos con CEG y UGT.

En todo caso, ha valorado que para la Xunta "es una buena noticia que este adelanto impida un acuerdo de mutualización de la deuda que era un mal negocio para los gallegos".

Y ha agregado que también lo es --una "buena noticia"-- que no salga adelante una reforma de la financiación autonómica "que no atendía las necesidades prioritarias de gasto público de los gallegos". "No era lo que Galicia precisaba" y la colocaba "en una situación con mucha desventaja", ha resumido.

Por otra parte, sobre la convocatoria de huelga general, ha contestado que él está "con los números de presupuestos" y se le "escapa" ese anuncio, que este martes también ha hecho la CIG.