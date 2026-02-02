La Xunta reformulará la financiación local y podrá activar fusiones de municipios en casos excepcionales

Reunión del Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha autorizado el inicio del trámite y de información pública del anteproyecto de la futura ley de administración local, que entre otras cuestiones, aspira a "clarificar competencias", abordar un nuevo sistema de financiación para las entidades locales y también impulsar nuevas fórmulas de cooperación. El objetivo es remitir la norma al Parlamento antes del verano --el horizonte es junio--.

La futura ley también ratifica la vía de que la Xunta pueda activar la fusión o incorporación (anexión) de municipios en casos excepcionales en los que la prestación de los servicios mínimos resulte "imposible" o "muy difícil" y se cumplan simultáneamente varias circunstancias, que van desde incumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria durante los últimos cinco años a no optar por otras fórmulas de gestión asociativa posibles, y estar en situación de "reto demográfico".

De darse este caso, durante la tramitación de dichos expedientes de fusión o incorporación, el anteproyecto legislativo contempla que la diputación provincial correspondiente se subrogará en la prestación de los servicios mínimos necesarios.

Y si se da la coyuntura, llegado el caso, para materializar la fusión o anexión no sería necesario "acuerdo favorable" del municipio en crisis por el que se interviene, siempre y cuando, eso sí, "conste en el expediente la aprobación de los demás municipios afectados. El objetivo que primaría sería garantizar a los vecinos la prestación de servicios.

Al margen de prever esta vía excepcional, el borrador de esta ley también contempla medidas específicas para promover fusiones municipales. Por ejemplo, los presupuestos gallegos incluirán anualmente un subfondo específico de fomento de las fusiones y criterios de prioridad en la concesión de subvenciones y ayudas.

Un paso más es que la Xunta les podrá condonar a los municipios resultantes de un proceso de fusión o anexión las deudas pendientes con la comunidad, en los términos en los que determine el decreto de fusión o incorporación.

LEY "MÁS COMPLETA Y ACTUAL" DEL ESTADO

Los detalles de la futura ley los han explicado, al término de la reunión semanal del Consello de la Xunta, tanto el presidente autonómico, Alfonso Rueda, como el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que ha comparecido también ante los medios tras el encuentro semanal del Ejecutivo.

"Vamos a tener la ley más completa y actual del Estado", ha defendido Rueda, a lo que Calvo ha sumado que Galicia se convertirá "en la primera comunidad en abordar de forma integral en una única norma una reforma de todas las dimensiones de la Administración local contemporánea". La comunidad, ha agregado, marca el camino hacia "una administración más innovadora, eficiente, digital y adaptada a las necesidades del siglo XXI".

Los dirigentes gallegos han incidido en que la "capacidad" de la Xunta con respecto a la financiación local es "limitada", dado que "corresponde al Gobierno central actuar". En todo caso, la Xunta "reformulará" en el marco de sus competencias la parte de financiación que le corresponde.

FINANCIACIÓN LOCAL

Lo hará "introduciendo criterios" como la dispersión geográfica y el envejecimiento, en la línea de lo que el propio Gobierno que dirige Alfonso Rueda exige al Ejecutivo estatal para la financiación autonómica.

Calvo ha incidido en otras cuestiones, como en que se incrementarán los fondos incondicionados, de forma que se destinen dichos recursos para las necesidades que los ayuntamientos determinen; y se aumentará la garantía de mínimos a todos los ayuntamientos con respecto al actual sistema "en más de 20 millones de euros".

En concreto, la ley contempla que el Fondo de Cooperación Local se va a estructural en los siguientes fondos: el Fondo Incondicionado Xeral y el Fondo Incondicionado para Gastos non Homoxéneos. El primero se repartirá entre los distintos municipios y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Y la Xunta estipula, en el borrador legislativo, una propuesta para el reparto ponderado: población total (42,2%), población de 0 a 2 años (4,2%), población de 16 a 65 años (3%), población mayor de 65 años (10,2%), superficie (10,3%), esfuerzo fiscal relativo (20%), reto demográfico (5%) y dispersión (5,1%).

Ser definido como municipio en "reto demográfico" exigirá que concurran una serie de circunstancias, como una población inferior a 5.000 habitantes según las cifras oficiales, un crecimiento vegetativo por cada 1.000 habitantes inferior al -10%, unta tasa de variación de los habitantes --en los últimos cinco años-- negativa, y una densidad de población inferior o igual a 20 habitantes por km2.

MÁS PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS AUTONÓMICOS

Además, Calvo ha enfatizado que el objetivo de la Xunta es también hacer que la participación de los ayuntamientos en los tributos autonómicos "crezca, como mínimo, en el mismo porcentaje que evolucionan los ingresos de la comunidad".

"Lo que pretendemos es garantizar la suficiencia financiera de los ayuntamientos y lo hacemos a través de transferencias a las entidades locales tanto con el Fondo de Cooperación Local (FCL) como con otras líneas de ayudas específicas", ha continuado el conselleiro.

FÓRMULAS "INNOVADORAS" DE COOPERACIÓN

La norma también aspira a "simplificar" la burocracia e impulsar de manera "definitiva" las nuevas tecnologías y la modernización de los procedimientos administrativos, así como a incorporar, más allá de fusiones y anexiones, "fórmulas innovadoras" de colaboración y cooperación entre ayuntamientos.

Por ejemplo, se promocionarán las "áreas funcionales de carácter temporal", que permitirán la agrupación de ayuntamientos para facilitar la prestación de servicios conjuntos o actuaciones de interés común.

Igualmente, la norma apuesta por las mancomunidades y quiere "reforzar" el papel de las diputaciones provinciales como garantes de la autonomía municipal y de la "correcta" prestación de los servicios públicos municipales.

Y aborda el declive poblacional, de forma que se definirán "cada año" los ayuntamientos que se encuentran en situación de reto demográfico.

SUBVENCIONES, RENDIR CUENTAS Y SUPUESTO DE EXCEPCIÓN

El anteproyecto legislativo certifica, asimismo, que será requisito para la concesión de subvenciones que las entidades locales cumplan con el deber de remitir al Consello de Contas las cuentas generales de cada ejercicio.

"Excepcionalmente", en todo caso, se recoge que el Consello de la Xunta podrá autorizar la exención del cumplimiento de dicho requisito en aquellos supuestos en los que "la no concesión de la subvención pueda afectar al normal desarrollo de los servicios públicos esenciales".

REUNIÓN CON LA FEGAMP

Tras las críticas del presidente de la Fegamp, Alberto Varela, con respecto a no haber recibido previamente el borrador de esta norma, Calvo ha apuntado que el proceso de aportaciones continúa y cobra fuerza ahora con la fase de exposición pública de la norma.

De hecho, la previsión es que Varela se reúna este martes con Calvo y con la directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, para conocer el anteproyecto de la ley.