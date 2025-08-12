La Xunta renueva a López-Chaves como presidente de la Comisión Galega da Competencia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este martes la renovación de Ignacio López-Chaves Castro como presidente de la Comisión Galega da Competencia, después de que el 'popular' fuese nombrado en el verano de 2019.

Tal como explica el DOG, el decreto fue aprobado el pasado 4 de agosto a propuesta del conselleiro de Empleo, Comercio e Emigración, previa deliberación del Consello de la Xunta.

Pese a ello, esta decisión se ha dado a conocer este martes a través del DOG, ya que no trascendió a los medios de comunicación en la habitual rueda de prensa posterior al Consello.

López-Chaves fue nombrado en su día titular de Competencia después de que la exalcaldesa de Vigo Corina Porro lo relevase en el cargo de delegada de la Xunta en la ciudad olívica.

El abogado ocupó diversos cargos públicos, ya que fue concejal en el Ayuntamiento de Vigo entre 2003 y 2007 y entre 2009 y 2011. Además, fue diputado en el Parlamento de Galicia durante tres legislaturas y presidió la Autoridad Portuaria de Vigo, además de ser el delegado territorial de la Xunta en la ciudad.