La Xunta reunirá este miércoles a la Mesa da Seca para valorar si activar la prealerta por sequía

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha convocado para este miércoles, 8 de julio, a la Mesa da Seca, comité que evalúa el estado de los embalses y cuencas, para valorar si se activa la prealerta por sequía.

Así lo ha anunciado la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en una rueda de prensa celebrada en la sede de Meteogalicia, con el objetivo de hacer balance del mes de junio y una previsión para los próximos días.

Todo ello, después de que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, afirmase este pasado lunes que no descartaban tener que declarar la prealerta por sequía "en algún momento" en las zonas de cuenca en las que es competente el Ejecutivo autonómico.

Según ha explicado la conselleira, los datos de Meteogalicia y de Augas de Galicia determinarán si se establece la prealerta en la Comunidad. A través de ellos, se están estudiando las tres cuencas "más sensibles", la del Lérez, Anllóns y Baiona.

En la reunión, que estará presidida por Augas de Galicia, participarán representantes de Meteogalicia, de la Consellería de Sanidade y Medio Rural y miembros de Protección Civil.

"Esto no quiere decir que nos tenemos que alarmar, pero si que tenemos ser muy cautos y precavidos a la hora de utilizar el agua", ha enfatizado, haciendo referencia a no realizar lavados reiterados de vehículos o llenar continuamente piscinas en vez de clorarlas.

También, ha apelado a no regar de forma continuada tanto en jardines como en huertas, en aquellas zonas que son más sensibles a experimentar sequía.

Igualmente, la titular de Medio Ambiente ha pedido a los municipios gallegos que controlen las pérdidas de agua en sus redes de abastecimiento, insistiendo en que, aunque la Xunta está a su disposición, esta tarea es su "obligación".