La Xunta saca a consulta pública la mejora de los tramos comunes del Camino Portugués y de la Costa

SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno gallego ha iniciado el trámite de información pública del proyecto de trazado de los trechos comunes del Camino Portugués y de la Costa. Así lo recoge el Diario Oficial de Galicia de este martes, en el que se enumera además la relación individual de bienes, derechos y propietarios afectados.

En total, el proyecto implicará 248 predios de 14 ayuntamientos distintos de las provincias de Pontevedra y A Coruña, por las que discurren los itinerarios. Se trata de los municipios de Redondela, Vilaboa, Pontecesures, Barro, Portas, Tui, Pontevedra, Baiona, O Porriño, Valga, Padrón, Teo, Rois y Ames.

Ahora se abre el período de 30 días hábiles en el que las personas afectadas pueden formular los alegatos sobre la actuación y de las distintas alternativas analizadas, rectificar errores u oponerse al proyecto, mediante escrito dirigido a la Axencia de Turismo de Galicia. Una vez analizados los alegatos, se procederá a la aprobación de los trazados definitivos de cada Camino por parte del Consello de la Xunta.

En otro orden de asuntos, la Xunta ha dado luz verde ambiental con condiciones al proyecto para construir un campamento de turismo temático canino en el lugar de Carballido, parroquia de Dodro, en el ayuntamiento de Arzúa.

Según se concluye en el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y que se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG), no son previsibles efectos adversos significativos sobre el entorno derivados del proyecto siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental como en los informes analizados, así como en el programa de vigilancia diseñado al amparo de la iniciativa.

En cuanto al proyecto consiste en la implantación de un campamento de turismo dedicado a usos caninos, en una superficie de 5.000 metros cuadrados, que permitirán la instalación de espacios de juego, residencia, y esparcimiento de los perros y de sus dueños. Así, el espacio estará constituido por un edificio de servicios generales, tres cabañas residenciales, y una parcela destinada a la acampada libre.

Además, se instalarán también una zona de aparcamiento limitada a cuatro plazas, un espacio canino, un área de juegos infantiles, una zona de barbacoa y zonas verdes. La capacidad máxima del campamento está prevista para 23 usuarios, con 11 plazas de acampada libre.

CASTELO DE SANTA CRUZ

En otro orden de asuntos, el director de Turismo de Galicia, Xosé Merelles, ha visitado este martes el Castelo de Santa Cruz de A Guarda, un recinto que acaba de terminar distintas obras de mejora por un valor total de 205.611,56 euros, mediante los que se han reformado accesos, saneamiento y alumbrado, entre otros.

En concreto, los trabajos realizados han consistido en la mejora de la pavimentación de los dos accesos al recinto, la Porta da Vila y Porta do Socorro. Además, se ha reformado el servicio de saneamiento y se ha renovado el alumbrado público en la Porta da Vila. A este último se ha sumado un nuevo alumbrado monumental de los lienzos norte y oeste de la muralla.

Finalmente, la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, ha visitado este martes el Hotel Baiona, una de las empresas beneficiarias de la convocatoria de subvenciones a establecimientos turísticos para actuaciones de embellecimiento del litoral gallego.

Allí, ha subrayado que el Gobierno gallego destinó a través de Turismo de Galicia un total de 522.153 euros la 18 proyectos del área de Vigo.