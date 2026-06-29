El Gobierno gallego simplifica las autorizaciones pera celebrar eventos en la costa

Consello.- Xunta licita los contratos para la redacción de 7 PIAs que albergarán 14.876 viviendas, el 80% protegidas - DAVID CABEZÓN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha destacado que simplifica y agiliza las autorizaciones para la celebración de eventos y actividades temporales en el litoral a través de una guía práctica y de la supresión de las tasas administrativas.

De ello ha informado este lunes el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión del Consello, en la que ha dado cuenta de la publicación de este documento en el que se delimita de forma precisa los requisitos para poder celebrar en la costa determinadas actividades y eventos (competiciones deportivas, actividades recreativas, eventos de interés turístico, espectáculos públicos y festivales, entre otros) con el objetivo de simplificar y agilizar su autorización.

Además, elimina en estos casos las tasas administrativas asociadas a la solicitud de ocupación temporal de la costa.

Estas son las principales novedades recogidas en el informe de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático sobre las medidas de simplificación introducidas en la autorización de eventos y actividades de carácter temporal en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y en la zona de servidumbre de protección, que ha sido presentado este lunes en el Consello.

El nuevo manual práctico está disponible desde este lunes en la web Galicia Litoral, donde ya lo pueden consultar todas las personas, empresas y entidades interesadas.

Además, la guía también se remitirá a los ayuntamientos costeros para que puedan tanto promover como informar de los espectáculos y actividades de ocio y deportivas autorizables en sus playas y en su franja costera, así como de los requisitos que se deberán cumplir para garantizar y preservar la integridad del dominio público marítimo terrestre y de su servidumbre de protección.

La guía incorpora así una reducción de la documentación que deben presentar las personas o entidades responsables de los eventos a través del formulario único de solicitudes en el litoral de Galicia.

En concreto, una memoria descriptiva de la actividad, de las instalaciones y de la duración, unos planos a escala adecuada y, cuando no lo promueva el ayuntamiento, un informe municipal favorable que declare el interés general del acto.

La Xunta ha destacado que esta simplificación de la documentación requerida para obtener la autorización de la Xunta comporta también la eliminación de las tasas administrativas asociadas a la solicitud (95 euros hasta ahora).

De este modo, los promotores y responsables de este tipo de actividades que soliciten ocupar el litoral temporalmente no tendrán que pagar por el propio procedimiento al no requerirse, con carácter general, la elaboración de un informe técnico.

La Xunta ha destacado que sigue avanzado para conseguir una mayor simplificación y efectividad en los trámites relacionados con la costa y que, con tal objetivo, trabaja en el decreto que regula el procedimiento integrado para todos los títulos de intervención en el litoral, que integrará en un solo expediente el título habilitante de costas y del resto de autorizaciones sectoriales.

Además, pondrá en marcha el Rexistro do Litoral de Galicia, que recogerá todas autorizaciones y concesiones otorgadas para garantizar más transparencia y seguridad jurídica a particulares, sectores y administraciones y cuya aprobación se prevé para julio.

La Xunta ha destacado que desarrolla este trabajo sin descuidar la gestión y la resolución de los expedientes del litoral, tanto los traspasados por el Gobierno como los recibidos a partir del 1 de julio de 2025.

En concreto, en el último año la Xunta otorgó más de 1.800 títulos habilitantes (entre concesiones, autorizaciones y declaraciones responsables) tanto en DPMT como en servidumbre de protección.