La Xunta subraya que "por supuesto" quiere el traspaso de la AP-9 pero que no puede "asumir una carga de 4.000 millones"

Archivo - - Xunta de Galicia - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, subraya que "por supuesto" que la Xunta quiere la transferencia a Galicia de la autopista AP-9, pero advierte de que no puede "asumir una carga hipotecaria de 4.000 millones".

En declaraciones a los medios de comunicación coincidiendo con un acto en Pontevedra, la conselleira ha lamentado "que tanto el BNG como el Partido Socialista dieran un paso atrás en un asunto tan importante para Galicia como es la transferencia de la AP-9".

"Porque lo que hoy se debate no tiene nada que ver con lo que pedimos los gallegos y fue aprobado por unanimidad en el Parlamento", ha apostillado.

En este sentido, ha reiterado que "lo que hoy se debate --por este jueves-- en el Congreso de los Diputados supone una carga económica para los gallegos que no tienen que asumir". "Estamos hablando de 4.000 millones de euros que no corresponde asumir a los gallegos sino al Gobierno central, tal y como aprobamos en el Parlamento por unanimidad", ha advertido.

Allegue espera "que se recapacite" y apunta que la Xunta remitió una nueva carta "para volver al texto original" esta misma semana al ministro de Transportes, Óscar Puente.

"Galicia por supuesto que quiere la transferencia, pero no puede asumirla de ese modo. No podemos asumir una carga hipotecaria de 4.000 millones de euros que corresponden al Gobierno central y que no tenemos por qué sufragar los gallegos", ha concluido.