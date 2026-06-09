La Xunta tacha de "huida hacia adelante" la gestión de la CIUG ante lo que considera una "sucesión de errores" en la PAU

Fotos Xunta / Educación / O Conselleiro De Educación, Ciencia, Universidades E Fp, Román Rodríguez, Ofrece Unha Rolda De Prensa Sobre O Programa De Auxiliares De Conversa. - Xunta de Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha calificado de "huida hacia adelante" la actitud de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ante lo que considera una "sucesión constante de errores" en las pruebas de la PAU 2026.

Rodríguez ha lamentado que la entidad no muestre una "visión empática" hacia las familias y los estudiantes en una situación que ha calificado de "absolutamente anómala" y de un "estrés generalizado".

En este contexto, la controversia se ha acrecentado después de que La Voz de Galicia haya adelantado este martes que el examen de Tecnología, entregado el pasado miércoles, se contradijo con el modelo de examen que el propio grupo de trabajo de la CIUG publicó en septiembre para orientar a los estudiantes.

En declaraciones a los medios este martes en un acto en Santiago, el titular de Educación ha querido desvincular a la administración autonómica de la polémica, subrayando que la Xunta "ni hace los exámenes, ni los evalúa, ni los diseña", siendo esta una responsabilidad "ajena" al Gobierno gallego.

Asimismo, ha expresado su "sorpresa" por la "falta de comunicación" de la CIUG, afirmando que no informó a la Consellería sobre los nuevos criterios. Según Rodríguez, los servicios técnicos de su departamento solicitaron información al respecto, pero la respuesta de la CIUG fue que los conocerían una vez publicados.

El conselleiro ha insistido en que es necesario ser "mucho más respetuosos" con los alumnos, ya que "se está jugando con el futuro de muchísimas personas", por ello, ha hecho un llamamiento a "asumir responsabilidades".

Con todo, Rodríguez ha aprovechado para criticar la postura del BNG, calificando de "inaudito" que la formación nacionalista "ataque a la Xunta en lugar de preocuparse por la situación de las familias". Ante este escenario, la Consellería ha reafirmado su intención de obtener una mayor participación en el proceso de la PAU con el objetivo de "evitar estos perjuicios.