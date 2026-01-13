La Xunta tilda de "humo" las medidas de Sánchez en materia de vivienda: "No se van a materializar"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, ha criticado las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de vivienda tildándolas de "humo" e incidiendo en que son "medidas vacías que no se van a materializar".

Así lo ha trasladado durante un acto en el que ha anunciado una licitación de redacción de proyecto para la construcción de 36 viviendas públicas en Santiago. En la comparecencia, la titular autonómica también ha lamentado que los gobiernos autonómicos "siempre" se enteren de los cambios de la Administración general "a través de la prensa".

"Lamentar que, de nuevo, nosotros tengamos que enterarnos a través de los medios de comunicación y lamentar que se traten de medidas que no son más que humo, anuncios vacíos que no se van a materializar", ha subrayado M. Allegue.

Así las cosas, también ha señalado que son las CC.AA. las que tienen que aplicar este "futuro plan estatal" o "la normativa que se fija desde el Estado". En este sentido, ha recordado que "existen comisiones y conferencias sectoriales" en las que hay que tratar estos asuntos entre todas las comunidades.

En cualquier caso, la conselleira ha matizado que la Xunta "siempre" estará a favor "de incentivar, de promocionar y de hacer que estas viviendas que están vacías salgan al mercado de alquiler".

Por ello, ha insistido en que lo que pretenden es "ayudar a los propietarios y darles facilidades", al tiempo que ha recalcado que es "fundamental la seguridad jurídica" de los dueños de inmuebles.