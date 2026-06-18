La Xunta trabaja en reparar los daños por la riada en la OU-533 en Viana (Ourense) - XUNTA

OURENSE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta informa de que una decena de operarios trabajan en la carretera OU-533 a su paso por Viana do Bolo (Ourense) para reparar los daños provocados por la riada del pasado miércoles. Hasta el lugar se enviará también maquinaria pesada, una grúa retroexcavadora y otro grúa con cazo para la retirada de materiales que arrastraron las lluvias y para las tareas necesarias.

Los daños se produjeron en el punto kilométrico 9 en Viana, donde la lluvia anegó la carretera el miércoles por la tarde. Tras recibir aviso del 112, personal del centro de conservación de carreteras se desplazó a la zona, primero un retén de guardia de Viana y luego uno de A Rúa. Se ha procedido a su señalización por seguridad viaria y se aborda la limpieza de la vía.

La conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue, se ha desplazado este jueves hasta la zona para conocer el estado de los desperfectos. Ha estado acompañada por la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza, y por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo.

Al respecto, la conselleira ha explicado que los esfuerzos se centran en garantizar la seguridad "por si vienen más lluvias que puedan causar más daños". Igualmente, asegura que la Xunta trabaja en coordinación con el Ayuntamiento de Viana "para evaluar esta situación y que todo vuelva a la normalidad lo antes posible".

Por su parte, el alcalde de Viana, Germán García-Ávila, ha relatado este jueves que las tormentas han dejado una situación "dantesca" y un "paisaje lunar" en Viana do Bolo, con carreteras cortaras. Pide ayuda tanto a la Xunta como a la Diputación y al Gobierno de España, pues espera que puedan desplazarse efectivos de la UME para ayudar a despejar el terreno.