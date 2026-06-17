La Xunta tramita la primera solicitud para cambiar el uso de un bien catalogado del litoral

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta inició la tramitación de la primera solicitud de concesión administrativa para ocupar una parte del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) con el objetivo de modificar el uso del molino de mareas de Cereixo, en Vimianzo, incluido en el Catálogo de bienes de valor cultural en el litoral de Galicia.

Así lo recoge el acuerdo publicado este miércoles en el Diario Oficial de Galicia (DOG) por el Servizo do Litoral da Coruña de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para informar del inicio del procedimiento de información pública de la solicitud, presentada por el Ayuntamiento de Vimianzo.

El gobierno municipal pide a la Xunta la concesión necesaria para poder ocupar una superficie de 201,55 metros cuadrados en el DPMT en la que está localizado el antiguo molino de Cereixo, que quieren recuperar con la implantación de un nuevo uso del mismo como museo etnográfico.

La Xunta indicó en un comunicado que la propuesta y la documentación correspondiente estarán disponibles para consulta en el portal de transparencia del Ejecutivo gallego a partir de este jueves y las personas interesadas tendrán un plazo de 20 días hábiles para presentar sus aportaciones y alegaciones.

El molino de mareas de Cereixo es uno de los bienes de tipo arquitectónico incluidos en el 'Catálogo de bens de valor cultural no litoral' en el municipio de Vimianzo. Es una construcción del siglo XVII de tipología productiva hidráulica y que originalmente estaba destinada a molienda de cereales mediante el aprovechamiento de energía producida por las mareas.