Xunta y universidades inician el diálogo para "mejorar" la organización y la gestión de la PAU en Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta de Galicia y las tres universidades públicas gallegas han iniciado el diálogo para la "mejora" de la organización y de la gestión operativa de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Galicia.

En concreto, el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, se ha reunido este miércoles con las rectoras y el rector de las universidades de Santiago de Compostela, Vigo y A Coruña, Rosa Crujeiras, Carmen García y Ricardo Cao respectivamente.

En la reunión, en la que también ha participado el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez, y la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, el conselleiro ha trasladado la apuesta de la Xunta para alcanzar un modelo de examen "lo más seguro posible".

Además, apuesta por "blindar la igualdad de oportunidades de los jóvenes en el acceso a la universidad", que opera como un distrito único para el que actualmente hay "17 puertas de entrada distintas". En este sentido, en la reunión han acordado comenzar a trabajar en una hoja de ruta para establecer mejoras de carácter "estructural y coyuntural".