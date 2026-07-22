La Xunta urge acelerar el traspaso de permisos de trabajo a extranjeros a la espera de otra valoración técnica estatal

1106053.1.260.149.20260722125110 Calvo, en declaraciones a los medios. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha instado al Gobierno central a "acelerar" el traspaso de la competencia de las autorizaciones iniciales de permisos de trabajo para personas extranjeras tras constatar "retraso" en los pasos preceptivos para materizalizar la transferencia pese al acuerdo alcanzado entre administraciones.

En declaraciones a los medios, Calvo ha recalcado que ambas administraciones llevan "muchos meses" metidas en las negociaciones para tratar de materializar un traspaso al que ya había dejado la puerta abierta el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cuando se cerró la transferencia de la gestión del litoral a Galicia en abril del año pasado.

Más tarde, a finales de septiembre, el conselleiro se reunió con el entonces secretario de Estado de Política Territorial y hoy ministro de Hacienda, Arcadi España, un encuentro en el que los representantes de ambas administraciones acordaron iniciar en octubre las reuniones técnicas para avanzar hacia el traspaso.

Este miércoles Calvo ha recordado que el primer documento enviado por el Gobierno con la valoración técnica de los medios materiales y humanos necesarios para asumir la competencia resultó, a juicio de la Xunta, "ridículo", por lo que procedió a rechazarla y a demandar una nueva propuesta.

Pero ante el "retraso" de los pasos, el Ejecutivo gallego insiste en que es preciso agilizar. "En el mes de julio pedimos una reunión técnica y esta misma semana yo mismo envié una nueva carta al ministro Torres pidiendo celeridad para una transferencia en la que habíamos concertado que (todo) iba a ser mucho más rápido y que no había ningún problema", ha explicado.

A LA ESPERA DE UNA NUEVA VALORACIÓN TÉCNICA

"Nos acaban de decir que a lo largo de esta misma semana o la semana que viene nos enviarán una nueva valoración técnica y la continuación se cerrará la transferencia", ha asegurado, antes de esgrimir que espera que "esta vez se cumplan esos plazos" y que la propuesta del Ministerio "sea mucho más acorde a la realidad".

Si la nueva valoración técnica cumple las expectativas del Ejecutivo autonómico, Calvo ha explicado que se podrá cerrar la negociación, y, de "incidir en la misma situación de la previa", Calvo ha explicado que se pedirá reunión técnica para poder "debatir" el documento y "poner encima de la mesa cuáles son los costes reales" para asumir la competencia.

"Nosotros estamos de acuerdo con pedir una compentencia siempre y cuando sea beneficioso para Galicia; si podemos prestar en mejores condiciones el servicio y, desde luego, si se nos transfiere con los medios adeucados. Lo que queremos es que funcione mucho mejor y que el Gobierno haga los cálculos que hay que hacer", ha aseverado.

MOMENTO DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS

Fuentes del Gobierno central han explicado que "recientemente" se ha mantenido una reunión técnica entre representantes de ambas administraciones para "seguir avanzando" en la negociación.

Tras esa reunión, el Ministerio de Política Territorial indica que "se están analizando las propuestas para, una vez estudiados los textos, ultimar todo el proceso en un nuevo encuentro de trabajo conjunto entre las dos administraciones".