La Xunta urge a Vigo señalizar el Camino de Santiago tras acoger cerca de 90.000 peregrinos este año, un 20% más

VIGO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, han vuelto a urgir al Ayuntamiento olívico que permita señalizar el Camino de Santiago en sus calles, al ser la "única ciudad de Europa por la que pasa el Camino que no está señalizada".

Así lo han indicado en una convocatoria de prensa en la que han desgranado los datos del Camino Portugués por la Costa, que pasa por Vigo y este año ha acogido a cerca de 90.000 peregrinos, un 20% más.

Según ha dicho Ortiz, de este total, unas 11.000 personas venían de Estados Unidos y 9.500 de Alemania, reivindicando que normalmente este tipo de turistas es "un poco distinto" al peregrino habitual, porque "se queda más de un día en la ciudad".

"Dada la riqueza que supone para la ciudad estos datos, pedimos una vez más que se señalice el Camino de Santiago", ha insistido la delegada autonómica, lamentando que los visitantes se "pierdan".

En la misma línea ha hablado Merelles, quien ha tacho de "sorprendente" que la ciudad de Vigo, siendo "totalmente Xacobea", no cuente con señalización del Camino.

Él ha dicho que la Xunta, gracias a los comerciantes, trata de marcar la ruta por la ciudad, pero no tiene permiso para instalar mojones. Además, existe una aplicación móvil para tratar de ayudar a los peregrinos.

El director de Turismo de Galicia ha hecho balance del año, siendo el "mejor" en cuanto a peregrinos, que rondaron los 530.000, con todos los caminos "creciendo" cerca de un 7%.

Al respecto, ha dicho que el Camino Portugués y el Portugués por la Costa son los que mayor "empujón" han dado a este aumento.

También ha dicho que los datos de monitorización de la Xunta calculan que cerca de 700.000 personas realizaron el Camino este 2025, debido a que no todos ellos solicitan la Compostela una vez llegan a Santiago.