La Xunta ve "inadmisible" un "nuevo error" del Gobierno tras fallos en pulseras telemáticas: "Llueve sobre mojado"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Xunta ha tachado de "inadmisible" un "nuevo error" del Gobierno central tras conocerse fallos en los dispositivos de control telemático del sistema 'Cometa', que se utiliza para la protección de víctimas de violencia de género.
Fuentes de la Consellería de Política Social e Igualdade han asegurado que desde el departamento autonómico se trabaja para tratar de conocer el alcance de los fallos y poder ofrecer a las víctimas afectadas cualquier apoyo o ayuda que puedan necesitar.
Así, han apuntado que este martes han tenido constancia de que se están produciendo fallos en estas pulseras. En concreto, han explicado que en los dispositivos de "un importante número de víctimas" en Galicia aparece un mensaje de alerta que dice 'Comunicación no disponible, comunicación indisponible'.
Para la Xunta, "llueve sobre mojado" y el sistema "vuelve a fallar". "Estamos ante una muestra más de la irresponsabilidad del Ejecutivo central en la protección de las mujeres víctimas de violencia de género", han reprochado.
En esta línea, han recordado que el Gobierno gallego ya demandó "en numerosas ocasiones" al Ejecutivo central información sobre las incidencias registradas en este sistema en Galicia y cómo fueron subsanadas, pero hasta el momento, "no se ha recibido ningún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Igualdad".
También han señalado que desde la Administración gallega llevan "tiempo denunciando la pasividad del Gobierno central" ante las "reiteradas demandas para mejorar el sistema Viogen y reforzar la presencia policial".