Xurxo Doval, nuevo vicesecretario de Organización de Juventudes Socialistas de España - XSG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora responsable de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG), Xurxo Doval, será el nuevo vicesecretario de Organización de las Juventudes Socialistas de España, que estarán capitaneadas por la madrileña Aránzazu Figueroa.

Junto al joven socialista gallego se suman la coruñesa Paula García Lozano como responsable de Deporte y ocio alternativo, y el vigués Enrique García, quien entra en el Consejo Político Federal.

Así lo ha destacado la organización juvenil del PSdeG en un comunicado, en el que califica de "éxito" el 27 Congreso de las JSE dada la relevancia que tuvo la federación gallega durante el desarrollo del mismo.

"No solo triplicamos nuestra presencia, sino que estamos en la cúspide", aseguran las XSG, que consideran que ellos es fruto del trabajo impulsado en los cuatro años.

Tras ello, este fin de semana tendrá lugar el 17 Congreso de las XSG en la Ciudad de Ourense, donde Ana Alvite asumirá el cargo de secretaria general en un acto en el que se espera que participan el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, y la nueva líder de las JSE, Aránzazu Figueroa.