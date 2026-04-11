Las Xuventudes Socialistas celebrarán el 6 y 7 de junio en Ourense el congreso para renovar su dirección

Las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) celebran su comité nacional para fijar el calendario del congreso en el que renovarán su dirección - XSG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG) celebrarán los próximos días 6 y 7 de junio en la ciudad de Ourense su XVII Congreso, una cita política en la que la organización juvenil del PSdeG renovará a su dirección tras la marcha del actual secretario xeral, Xurxo Doval.

El calendario ha sido fijado este sábado por el Comité Nacional que las XSG han celebrado en Santiago de Compostela y que contempla el 20 de abril como la fecha de presentación de las precandidaturas. Tras ello, del 21 al 7 de mayo se abrirá un periodo de recogida de avales y, de haber primarias, los jóvenes socialistas irían a votar el domingo 24 de mayo.

En declaraciones a Europa Press, Xurxo Doval ha recordado que el pasado mes de enero comunicó su decisión de dar un paso al lado. "Parto de la base de que todo proyecto político juvenil necesita cariño, ilusión y muchísimo tiempo. Las dos primeras las sigo teniendo, pero tiempo cada vez tengo menos", ha explicado para subrayar su decisión de "dar un paso al lado" y dejar las riendas de la organización a un nuevo equipo que esté "protagonizado por el feminismo y gente nueva".

Doval ha recordado que, a nivel nacional, por primera vez una mujer ha asumido la secretaría xeral de las juventudes socialistas para señalar que eso es lo que también espera para la organización en Galicia. "Fuerza, feminismo y ganas de seguir trabajando", ha afirmado.

VALORACIÓN DEL DEBATE DEL ESTADO DE LA AUTONOMÍA

En el comité nacional, Doval ha aprovechado para hacer balance del Debate del Estado de la Autonomía celebrado esta semana en el Parlamento de Galicia para asegurar que en él se pudo ver "lo mismo de siempre".

"A un PP que tiene una visión muy privativa de lo que debe ser Galicia y hace pinza con un BNG que sigue queriendo poner a la ciudadanía gallega muchos muros y quiere cercar Galicia", ha dicho para poner en valor a un PSOE que se centró en las "cuestiones importantes", como la vivienda, la salud y los problemas de la gente joven.

Además, ha sostenido que en el DEA el PP hizo una "enmienda a la totalidad" de sus 17 años de gestión al frente de la Xunta y ha lamentado que su política se limite al anuncio de "bonos".

Así, ha parafraseado al secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro y la responsable de Organización, Lara Méndez, para lamentar que el PP convierta su "'Galicia Calidade' en 'Galicia caridade'".

También se ha referido a las propuestas en economía e industria para sostener que "entre conservadores, independentistas y socialistas, los únicos que quieren que Galicia progrese son los socialistas".