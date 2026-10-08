Yolanda Díaz subraya la "lucidez intelectual y compromiso" de Beiras: "Hizo de su vida un acto de rebeldía"

Archivo - Yolanda Díaz (IU), Xosé Manuel Beiras (Anova) y Pablo Iglesias (Podemos) - EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha subrayado la "lucidez intelectual" y "compromiso" del histórico nacionalista gallego Xosé Manuel Beiras con todas las "causas emancipadoras".

"Como su querido A. Camus, hizo de su vida un acto de rebeldía", ha señalado para asegurar que "transformó nuestras vidas haciendo brotar la mejor Galicia y la mejor humanidad".

"Hasta siempre Xosé Manuel", ha traslada Yolanda Díaz, que muestra "todo el cariño para su familia".

Yolanda Díaz y Xosé Manuel Beiras compartieron espacio político en Galicia. Y es que, tras la salida de Beiras del BNG en la XIII Asamblea Nacional del Bloque, celebrada en Amio, el dirigente nacionalista constituyó Anova, formación con el que apostó por confluencias con otras fuerzas de izquierda.

La primera parada fue Alternativa Galega de Esquerda (AGE), coalición formada para las elecciones autonómicas de 2012 por Anova y Esquerda Unida, entre otras organizaciones, y de la que formó parte también la ahora ministra de Trabajo, a quien Beiras llegó a acusar de haberlo traicionado.

Tras ello, junto a Esquerda Unida y Podemos, Anova concurriría a las elecciones generales de 2016 con En Marea.

Precisamente, el que fue líder de Podemos, Pablo Iglesias, también se ha referido al fallecimiento de Beiras. "Murió Xose Manuel Beiras, una figura política crucial en la historia de la izquierda y del nacionalismo en Galicia", señala en un mensaje que acompaña con una entrevista que él mismo hizo al histórico nacionalista.