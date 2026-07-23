Zendal alcanza los 133 millones de euros en ventas en 2025, un 12,7% más que el año anterior

O PORRIÑO (PONTEVEDRA), 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo Zendal cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 133 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 12,7% respecto a los 118 millones de euros registrados en el ejercicio anterior.

El CEO de la biofarmacéutica con sede en O Porriño, Andrés Fernández, ya había avanzado la semana pasada en el Foro la Toja, que la compañía reforzó su rentabilidad, al lograr un resultado de explotación de 21,7 millones de euros, frente a los 17,7 millones del año anterior.

El empleo en el grupo se incrementó en un 8,3%, al alcanzar una plantilla de 721 personas a cierre del 2025. La mayoría, un 56%, son mujeres.

En un comunicado, Zendal abunda en que uno de los principales motores de este crecimiento fue la evolución en las ventas de las vacunas BLUEVAC BTV, frente a diferentes serotipos de la lengua azul en bovinos y ovinos, y HEPIZOVAC, la primera vacuna frente a la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE), que en 2025 recibió la recomendación positiva de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

MERCADO INTERNACIONAL

En los mercados internacionales, las ventas fuera de España representaron el 58% de la facturación total, frente al 51% registrado en 2024, mientras que el mercado nacional concentró el 42% restante. Entre los principales mercados internacionales destacan Francia, Bélgica y Países Bajos, que contribuyeron al crecimiento de la actividad del grupo en Europa.

Durante 2025, el grupo destinó 13 millones de euros a proyectos de investigación y desarrollo. En el ámbito de la salud humana, la vacuna contra la tuberculosis MTBVAC, que está en fase de ensayo clínico, es uno de los principales proyectos científicos del Grupo Zendal.

Grupo Zendal Zendal cuenta con tres centros de I+D y cinco plantas de producción biofarmacéutica distribuida en sus sedes de O Porriño, León, Barcelona y Paredes de Coura (Portugal). El grupo integra también las compañías especializadas Vetia Vet Health, Biofabri y Zinereo Pharma.