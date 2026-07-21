La Zona Franca de Vigo dispara sus presupuestos para el año 2027 con 123 millones, un 47,6% más

Imagen del pleno de este martes. - ZONA FRANCA

VIGO 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Consorcio de la Zona Franca de Vigo ha aprobado este martes los presupuestos para 2027, que programan una inversión de más de 123 millones de euros, lo que supone un incremento del 47,6% en relación a este ejercicio.

En un comunicado, la entidad ha subrayado que el objetivo es "seguir impulsando el desarrollo económico y la generación de empleo" en el área de Vigo, estimando una inversión plurianual entre 2027 y 2030 de más de 500 millones.

"En 2027 volveremos a ser el principal agente inversor en el área para seguir potenciando el tejido empresarial, generando riqueza, creando empleo cualificado y avanzando en nuestros proyectos estratégicos, marcados por la innovación, la nueva economía y los nuevos sectores industriales", ha reivindicado el delegado del Estado, David Regades.

Según él, "2026 ha sido un año muy ambicioso con el inicio de las obras de la fábrica de semiconductores fotónicos o de los edificios del VgoTIC Global HUB en López Mora". "El año que viene tenemos una hoja de ruta para participar en intervenciones urbanas muy potentes y transformadoras, iniciaremos la ampliación de los parques empresariales e intervendremos en proyectos muy esperados de vivienda, automoción, emprendimiento y seguridad. Seguimos avanzando", ha añadido.

Por su parte, el alcalde de Vigo y presidente del Consorcio, Abel Caballero, ha destacado que este presupuesto es "una acción extraordinaria de la máxima importancia que va a seguir adelantando a Vigo en el mundo de las nuevas tecnologías".

Zona Franca ha explicado que el presupuesto está especialmente orientado a la creación de dotaciones para el crecimiento y la mejora de la competitividad empresarial, por lo que 118,5 millones serán destinados a activos fijos materiales y más de 4,8 millones para actuaciones relacionadas con la dotación de suelo en parques empresariales.

Así, en el capítulo de inversiones en activos fijos se incluye la partida de más de 22 millones de euros para el VgoTIC Global HUB; 19,6 millones para la ampliación, la mejora y las nuevas infraestructuras del Parque de Balaídos; 7,6 millones de euros para la ampliación del Parque Tecnológico y Logístico (PTL); 7,1 millones para las naves logísticas de la PLISAN, y 1,2 millones para la de O Porriño, entre muchas otras.

Por otro lado, las inversiones previstas relacionadas con la dotación de suelo para la mejora e impulso de parques empresariales como la PLISAN, el PTL o para los nuevos parques que Zona Franca está impulsando en Cuntis, A Caniza o A Pasaxe en Gondomar, entre otros.