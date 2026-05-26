Zucchero, voz icónica del rock blues italiano, actuará el 2 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña - REMITIDA ORGANIZACIÓN

A CORUÑA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Zucchero, voz icónica del rock blues italiano, acutará el 2 de octubre en el Palacio de la Ópera de A Coruña con motivo de su gira mundial Overdose d'Amore Gold.

Este concierto, tal y como ha informado la organización, abrirá la tercera edición del ciclo A Coruña Live Xperience by CaixaBank, organizado por Cávea Producciones y Terra Music.

Las entradas saldrán a la venta este miércoles, día 27 de mayo, a partir de las 11,00 horas en Ataquilla.com y en el despacho de la plaza de Ourense, con precios que oscilan entre los 50,00 euros y 70,00 euros, más gastos.

Con más de 60 millones de discos vendidos en todo el mundo y dentro de su nueva gira mundial Overdose d'Amore Gold, el artista sigue demostrando que su momento de plenitud es incombustible.