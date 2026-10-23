Acopevi afronta su 50 aniversario con nueva web y entidad corporativa para "adaptarse a las necesidades actuales"

Juan López, de Acopevi. - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS

VIGO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comercializadores de Pescado de Vigo (Acopevi) afronta su 50 aniversario, que cumplirá en 2027, con una nueva entidad corporativa y una nueva web para "adaptarse a las necesidades actuales" del sector.

Este viernes, la asociación ha presentado su nueva "era", con el proyecto e-Acopevi, que "rediseña" el presente para "liderar el futuro", según han explicado sus representantes.

En concreto, el presidente, Juan López, ha abierto el acto, destacando la importancia de seguir estrechando relaciones entre empresas y mostrar a la sociedad qué aporta Acopevi.

La gerente de Acopevi, Mar Amate, y el responsable de Sinerxia, Pablo Domínguez, han sido los encargados de presentar la nueva imagen de la asociación, "más actual y cercana", así como la nueva página web, que se estrenará la semana que viene.

Todo ello a las puertas del 50 aniversario de Acopevi y buscando, también a través de las redes sociales, llegar a más público y mostrar el trabajo que hay detrás, conectando con las nuevas generaciones para hablar de consumo de pescado, de oportunidades profesionales o de la presencia de la mujer en el sector pesquero, han dicho.

Por su parte, tanto la concejala Elena Espinosa, como la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, y el presidente del Puerto, Carlos Botana, han mostrado su apoyo a Acopevi y han felicitado a sus responsables por estos cambios hacia el futuro.