El acusado de agredir a un guardapesca en A Pobra niega los hechos aunque la víctima lo sitúa en el lugar

El vigilante apunta que el encausado, para el que se pide 11 años de cárcel, es un conocido furtivo: "Antes de ayer lo eché tres veces"

El acusado de agredir a un guardapesca en el paseo de la playa de San Antonio, en A Pobra do Caramiñal (A Coruña), en julio de 2012, para el que Fiscalía pide 11 años de cárcel, ha negado este miércoles los hechos durante la primera jornada del juicio celebrado en Santiago en la sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña.

"Nunca tuve ningún problema con él", ha asegurado el acusado, que ha respondido a preguntas de todas las partes, aunque reconoce haber tenido "riñas" con guardapescas por ser furtivo. Con todo, sostiene que la tarde en la que se produjo la agresión no fue a esa playa, ya que la pasó en un bar de Cabío, en una época en la que, según ha recordado, era consumidor habitual de heroína y cocaína.

Sin embargo, la víctima ha declarado que ese día fue a la playa alertado por mariscadoras, ya que había tres jóvenes furtivos en la zona. Después de requerirles el marisco y mientras esperaba por la Guardia Civil apareció un coche en el que vio al acusado, el hermano de uno de los chicos. Tras ello, recibió un golpe por la espalda.

"Yo no sé quién me dio el golpe", ha afirmado el vigilante, pero sí identifica que fue justo después de que parase a su lado el coche en el que había visto al acusado. Además, descarta que el autor fuese ninguno de los tres chicos furtivos, puesto que estaba mirando para ellos cuando sucedió.

Aunque en su primera declaración ante la Guardia Civil el afectado no dijo nada de la llegada del coche --según explica, entonces habló bajo medicación y sin estar lúcido--, posteriormente fue recordando más detalles. Así, asegura que en ese momento escuchó la frase: "Esto va por mí hermano".

"ANTES DE AYER LO ECHÉ TRES VECES"

El guardapesca continúa ejerciendo su labor en la actualidad, pero sufre secuelas por la agresión como pérdida de memoria. Indica que ahora tiene que realizar sus tareas de guardia a partir de la tarde y la por noche acompañado de otro guardapesca debido a que tiene "miedo".

De hecho, ha relatado que sigue teniendo que hacer intervenciones a causa de las actuaciones como furtivo del acusado. "Antes de ayer (por el lunes) lo eché tres veces", ha puesto como ejemplo. "Él me viene cada noche a perjudicar mi labor", sentencia.

Y es que explica que ya en 2012 tenía "problemas" con él "prácticamente todos los días". A pesar de que el día del ataque vio al acusado llegar en el coche dice que le dio la espalda porque no pensaba que le fuera "a dar un golpe por detrás".

"¿Por qué no aparté de allí? No lo sé. Es un fallo que tenemos algunos de estar tan confiados", ha manifestado el guardapesca.

TESTIGOS

A lo largo de esta mañana en la primera jornada del juicio --que finalizará el jueves, en un día en el que habrá intervenciones de peritos y forenses-- han comparecido varios testigos.

Entre ellos, han estado los tres jóvenes --uno de ellos es hermano del enjuiciado-- que ese día estaban cogiendo marisco de forma furtiva cuando llegó el vigilante. Los tres han negado que el agresor fuese el acusado y ninguno puede identificar quién lo hizo. Echaron a correr y no avisaron a nadie.

Asimismo, han comparecido algunos de los bañistas que ese día estaban en la playa. Uno de ellos fue a socorrer a la víctima después del golpe. Asevera que escuchó la frase del atacante: "¿Tú por qué le quitas las almejas a mi hermano?". No obstante, la defensa del acusado le ha recordado que en su comparecencia ante la Guardia Civil tan solo dijo haber oído: "Tú a mí no me jodes".

Finalmente, uno de los últimos testigos de este miércoles, a petición de la defensa, ha situado al presunto agresor en la tarde de los hechos, entre las 18,00 y las 20,00, en un bar en Cabío, mientras que el ataque se produjo sobre las 19,00 en la playa de San Antonio.

Fiscalía pide 11 años de prisión para el acusado y 10 años sin poder acercarse a menos de 500 metros de la víctima. El juicio quedará visto para sentencia el jueves.