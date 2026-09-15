Ana Miranda (BNG) alerta en el europarlamento sobre la "situación crítica" del marisqueo en Galicia

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha denunciado en el Parlamento Europeo los "graves problemas estructurales y coyunturales" que afronta desde principio de año el sector del marisqueo en Galicia, un sector que vive "una situación crítica" que exige medidas "ante la pasividad de la Xunta".

Según ha recordado, las lluvias abundantes de principios de año provocaron grandes arrastres y redujeron la salinidad de las aguas, con el consiguiente aumente de la mortalidad del marisco. Durante el verano, las altas temperaturas del agua del mar redujeron el afloramiento y, por tanto, el marisco, "agravando aún más la situación del sector".

En este escenario, Ana Miranda ha denunciado la "invisibilidad" del sector pesquero y marisquero, "abandonado" por la Xunta, con rentas "bajísimas" y "en muchos casos sin cobrar desde hace meses".

Por otra parte, ha recordado también los "problemas estructurales", como los cierres continuados de bancos, o el hecho de que, en el último año, se perdieron el 17% de las licencias para mariscar. "Las ayudas europeas y del Estado tardan en llegar a los cientos de mujeres y hombres que trabajan en el sector", ha advertido, antes de señalar que la pérdida de permisos en el caso de las mujeres provocó una caida del 18% de las ventas de marisco en las lonjas.

Ana Miranda ha trasladado al europarlamento diversas medidas de urgencia para garantizar la viabilidad de esta actividad, diseñadas en colaboración con los centros de investigación y universidades. Así, el BNG defiende la realización de un estudio sobre las causas de la baja productividad, un protocolo de vaciado y limpieza de los embalses para reducir la salinidad de las rías y actuar así en función de las necesidades del sector "y no de la agenda de las grandes eléctricas".

La eurodiputada nacionalista también ha pedido que se dé prioridad a este sector en la distribución del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura, porque "la situación de urgencia exige medidas a nivel gallego y europeo"; y que en los próximos presupuestos europeos haya partidas específicas para paliar el impacto que sufren el marisqueo.

Finalmente, Miranda aboga por la creación de un seguro colectivo para el mar, semejante al agrícola, que cubra las pérdidas causadas por los temporales.