Anuncian más movilizaciones y advierten que no cederán hasta recuperar todas las zonas de extracción de mejilla

A ILLA DE AROUSA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Las piedras son nuestra vida y no permitiremos que nos quiten el pan", aseguraba Álex Tubío, representante de la agrupación Arousa Norte, ante 350 mejilloneros pertenecientes a 28 asociaciones, concentrados en asamblea esta tarde en el auditorio de A Illa de Arousa (Pontevedra).

La aplaudida alusión del portavoz de los mejilloneros refrendaba la voluntad expuesta por los reunidos de no admitir otra solución que no sea "la recuperación de la totalidad de las zonas de extracción" de mejilla que los bateeiros venían utilizando hasta 2019. Según manifestó Tubío, no les "sirve que la Xunta nos diga que nos va a conceder nuevas zonas de extracción.

"La única solución es que se abran la totalidad de las zonas prohibidas, con el compromiso por nuestra parte de que no vamos a tocar el percebe", ha apostillado.

Este colectivo de mejilloneros anunciaron su voluntad de defender ese objetivo final "con las medidas que sean necesarias". Las directivas de las asociaciones se reunirán el viernes 10 para determinar las movilizaciones que se llevarán a cabo. "Seguiremos moviéndonos porque nos va la vida en ello. No nos gusta tener que tomar medidas de presión, pero no nos queda otra. Y si hace falta acampar delante de San Caetano, acamparemos", expuso el portavoz de Arousa Norte.

RETIRADA DEL DECRETO DE 2019

La asamblea de mejilloneros también refrendó la demanda de que la Xunta retire el decreto de 2019 que concede la gestión de la explotación de las zonas de extracción de mejilla a las Cofradías. "Si perdemos el control de nuestros recursos, estamos muertos", señalo Tubío.

Los mejilloneros aseguran que es "inconcebible" que la gestión de la explotación de un recurso esencial para su actividad, como es la mejilla, no esté en manos del propio sector sino de las Cofradías, "quienes defienden principalmente a los percebeiros".

Y advierten de que no se trata de una cuestión económica. "El problema no es tener que pagarle la cría a las Cofradías al precio que sea. El problema es tener cría cuando nos haga falta. Y para eso somos los mejilloneros los que tenemos que tener el control de la explotación de nuestros recursos", indicó Álex Tubío.

RECHAZO A BASANTA

Las 28 asociaciones reunidas en A Illa decidieron no considerar como interlocutor válido al director xeral de Pesca, Antonio Basanta. "El tema tiene la suficiente magnitud y gravedad como para ser tratado con el presidente Alfonso Rueda", señalaron. En este sentido, indicaron que en dos ocasiones han solicitado entrevistarse con el presidente del Ejecutivo gallego pero no han recibido respuesta alguna.

Los bateeiros también critican la nula receptividad a sus propuestas por parte de la Xunta. "El director xeral presume de haber tenido 20 reuniones con nosotros, pero de todas las propuestas que le hemos hecho, ni una sola ha sido recogida. Todo lo que se ha hecho es lo que han propuesto las Cofradías", explican.

OFENDIDOS

Los mejilloneros aseguran sentirse ofendidos por algunas de las acusaciones que sobre ellos se ha vertido desde la Consellería de Mar. Según Álex Tubío, "no solo no se nos dan soluciones sino que se pretende culpabilizarnos de lo que está pasando".

En este sentido, los mejilloneros rechazan la acusación realizada desde la Xunta de que la actual escasez de mejilla tiene que ver con el cambio de modelo productivo de los bateeiros y con el hecho de que ahora para determinados mercados se esté vendiendo mejillón más pequeño, con lo cual no le da tiempo a desovar.

Los mejilloneros también han manifestado su indignación con la oferta de la Xunta para extraer cría en los puertos gallegos. "En los puertos nunca ha habido, ni hay, ni habrá mejilla", exponen. "Con lo cual, o el director xeral no tiene ni idea, por lo que debería dimitir de su cargo, o miente descaradamente".

SUMINISTRO DE ALIMENTO

Las 28 asociaciones reunidas en A Illa también manifestaron su preocupación por el hecho de que la falta de mejilla y, por lo tanto, de mejillón no solo pone en peligro los puestos de trabajo y el modo de vida de miles de familias de la costa gallega, sino que también supone un riesgo para el suministro alimentario de la población.

Según explicó Álex Tubío, "estamos hablando de que pueden desaparecer del mercado 250.000 toneladas de alimento. Y además se trata de un alimento que no es caro, lo cual, en un momento como el actual tiene aún más valor".