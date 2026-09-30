Armadores de Vigo ven "absolutamente insuficientes" las ayudas para el sector por la crisis de Oriente Medio

VIGO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) considera "absolutamente insuficientes" las ayudas para el sector pesquero por la crisis de Oriente Medio, después de conocerse que el Gobierno prorrogará las medidas hasta el 31 de diciembre.

A juicio de los armadores, esto "no permitirá compensar en ninguna medida" la "grave" situación de la pesca española, que sufre un "grave impacto" por el elevado precio de los combustibles.

"Desde el inicio de la crisis, su coste se ha más que duplicado, mientras que el actual mecanismo de ayudas presenta importantes deficiencias que limitan seriamente y pervierten su eficacia", ha criticado ARVI.

Por todo ello, ARVI ve "imprescindible" que se vincule la ayuda al combustible sobre el consumo y no sobre estimaciones. También solicita que se revise el precio de activación de 0,70 euros por litro, por ser superior al precio previo a la crisis y a la media de 2025, que asegura que era de 0,555 euros/litro, entre otras medidas.

ARVI considera asimismo necesario avanzar en la prórroga de estas medidas a nivel comunitario y en la implantación del Registro Especial para los buques de altura y gran altura que faenan fuera de la ZEE española, como instrumento que podría contribuir a mejorar la competitividad y capacidad de respuesta de estas empresas ante la actual crisis.