ARVI pide un marco empresarial específico para la flota y financiación para su renovación

VIGO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) ha reclamado un marco empresarial específico para la flota de altura y gran altura, así como financiación para su renovación, con el objetivo de sustituir buques obsoletos por otros más seguros, eficientes y sostenibles.

Así lo ha señalado en la declaración ARVI2026 presentada en el marco de la clausura de la XIII Conferencia Internacional de la asociación, donde se recoge que el Registro Especial debe ser la primera herramienta de futuro para la flota española que opera en aguas internacionales y de terceros países.

A su juicio, es necesario "un marco empresarial específico para proteger su competitividad, favorecer la inversión y mantener en España empresas, buques y empleo estratégico".

Además de solicitar al Gobierno y a Bruselas que impulsen una renovación de la flota, ARVI pide que se facilite la formación de jóvenes para que se incorporen al sector. "El futuro exige jóvenes dispuestos no solo a trabajar en la pesca, sino a emprender y a liderar sus empresas", reivindican.

Entre otras propuestas, ARVI recuerda que "sin empresas no habrá flota, sin flota no habrá pesca y sin pesca Europa será más dependiente y menos soberana".