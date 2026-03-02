Asociación de Mujeres alerta de la "crítica" situación del marisqueo y exige medidas "ágiles y rápidas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (Anmupesca) expresa su "profunda preocupación" ante la situación crítica que atraviesa el marisqueo en Galicia y ve necesaria la toma de decisiones y ayudas "con mayor agilidad".

En un comunicado, la entidad ha advertido de que la situación "está teniendo un fuerte impacto económico y social" y que también afecta a la actividad en bateas y a la pesca de bajura.

"El marisqueo a pie es una actividad esencial y muy feminizada; muchas profesionales llevan meses con ingresos insuficientes. Se está actuando, pero hacen falta medidas ágiles y rápidas", subraya la presidenta de Anmupesca, Pilar Otero.

En este sentido, la entidad ha valorado los muestreos técnicos realizados por la Consellería do Mar, pero considera que la situación "requiere decisiones y ayudas con mayor agilidad".

Otero se reunirá en los próximos días con la conselleira do Mar, Marta Villaverde, para trasladar esta preocupación y solicitar agilidad en la respuesta institucional.