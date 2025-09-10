El astillero Freire bota en Vigo el arrastrero congelador 'Saputi II' construido para una armadora canadiense

VIGO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El astillero Freire Shipyard celebró este pasado martes en Vigo la botadora del arrastrero congelador 'Saputi II', construido para la armadora canadiense Qikiqtaaluk Fisheries Corporation.

En un comunicado, la empresa ha mostrado su orgullo, poniendo en valor este buque pesquero, que estará equipado con sistemas automatizados de última generación para llevar a cabo los procesos de captura, clasificación y cocción, congelación y paletización robotizada.

"Este buque no solo mejorará nuestra eficiencia operativa, sino que también respaldará nuestros esfuerzos por proteger los ecosistemas marinos", ha subrayado el presidente de la armadora, Harry Flaherty.

Por su parte, los directores generales del astillero, Marcos y Guillermo Freire, han agradecido a la armadora que contasen con ellos para la construcción.

"Nos complace formar parte de este proyecto, que representa un paso significativo para Qikiqtaaluk Fisheries Corporation y un hito en la industria pesquera, promoviendo el desarrollo sostenible de la pesca de camarón y fletán negro en aguas del Ártico", han destacado.

El 'Saputi II', con 79 metros de eslora, 17 metros de manga y capacidad para 34 personas a bordo, estará equipado con un motor Wärtsilä de alta eficiencia y bajas emisiones. Diseñado por Skipsteknisk y con el respaldo de Allswater Marine Consultants, el barco desempeñará un papel fundamental en la captura sostenible de gamba y fletán negro en aguas entre Groenlandia y Canadá.