Autorizan la reapertura de los bancos marisqueros de Boiro, A Pobra do Carmiñal, parte de Ribeira y Baiona

Archivo - Una batea para pescar mejillones, a 2 de septiembre, en Pontevedra, Galicia (España). - Agostime - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (Intecmar), dependiente de la Consellería do Mar, autorizó reabrir los bancos marisqueros de de Boiro, A Pobra do Caramiñal y parte de Ribeira y Baiona.

Según ha detallado la Xunta en un comunicado, esta decisión fue tomada después de analizar los resultados de los últimos muestreos, que señalan la remisión del episodio de toxinas lipofílicas que mantenía prohibida la actividad extractiva en estas áreas.

Con estas aperturas, en la actualidad permanecen abiertos casi todos los bancos marisqueros de la ría de Arousa, salvo el correspondiente a la parte más externa de la ría, y la mitad de las zonas productivas de la ría de Vigo.

Por el contrario, continúan cerradas todas las zonas productivas de la ría de Pontevedra.

En lo que respecta a los polígonos de bateas, por el momento no hay cambios y se mantienen los cierres vigentes. Sin embargo, los últimos muestreos reflejan "una remisión" del actual episodio por biotoxinas y "abren la puerta a posibles aperturas" de polígonos de viveros flotantes en la ría de Arousa en los próximos días.