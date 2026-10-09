Banco de Alimentos recauda más de 5.000 kilos de productos donados por expositores de Conxemar, un 45% más

Imagen de voluntarios de Banco de Alimentos en Conxemar. - BANCO DE ALIMENTOS

VIGO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo recogió más de 5.000 kilos de productos donados por los expositores en la Feria Internacional de Productos del Mar Congelados, Conxemar, lo que supone casi un 45% más que en 2025, cuando se contabilizaron 3.500 kilos.

Tal como ha informado la organización, con esta acción solidaria se ha evitado el desperdicio de estos alimentos, que serán distribuidos entre los más necesitados.

Banco de Alimentos ha agradecido a todas las empresas su "sensibilidad y empatía" al donar estos productos, así como a la organización de Conxemar por permitir a los voluntarios acceder al recinto.

También ha puesto especial mención en Casa Botas, congelador industrial donde ya se encuentra toda la mercancía retirada y donde permanecerá varias semanas hasta su distribución.