El BNG avanza un acuerdo con el Gobierno de medidas complementarias de apoyo al sector pesquero

El diputado del BNG Néstor Rego interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 26 de marzo de 2026, en Madrid. - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha anunciado un acuerdo con el Gobierno para ampliar las medidas de apoyo al sector pesquero gallego, complementarias a las recogidas en el Real Decreto Ley anticrisis.

Así lo ha trasladado el diputado nacionalista en el Congreso, Néstor Rego, que ha señalado que se trata de reclamaciones en relación con la ampliación de las cuotas de raya, caballa y bacaladilla, con la productividad de las rías y con el relevo generacional.

En esta línea, Rego ha destacado que las medidas apuestan por la formación, el conocimiento científico y el avance de la capacidad operativa.

Así, el Ministerio de Pesca deberá poner en marcha un plan de formación pesquera para jóvenes a bordo del buque-escuela Intermares "para garantizar el relevo generacional en el sector".

Para el Bloque, esta medida formativa es "fundamental" para garantizar la continuidad de la actividad y ofrece oportunidades laborales cualificadas.

PRODUCTIVIDAD Y CUOTAS

Otro de los puntos acordados, según ha manifestado el BNG, es la realización de un estudio exhaustivo sobre la productividad de las rías gallegas.

En concreto, ha detallado que Pesca encargará al Instituto de Oceanografía un estudio sobre la productividad para determinar "la pérdida de productividad" y para establecer "cuáles deben ser las medidas correctoras y las actuaciones necesarias para restaurar la calidad ambiental plena y la productividad".

Asimismo, el acuerdo del que ha informado el BNG incluye el compromiso de establecer mecanismos de intercambio de cuotas (SWAPS) con terceros países y flotas, con el objetivo de aumentar las posibilidades de captura de especies de gran importancia para el sector pesquero gallego.

"El objetivo es aumentar la cuota de raya, caballa y bacaladilla, una de las reclamaciones que está demandando el sector pesquero gallego para garantizar la viabilidad y la continuidad de la actividad económica", ha explicado el parlamentario.