El BNG exige a la Xunta "medidas claras e información detallada" sobre las ayudas al marisqueo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El BNG exige a la Xunta "medidas claras e información detallada" sobre las ayudas que la Consellería do Mar otorgará a las cofradías para "garantizar" el futuro del sector marisquero gallego que atraviesa una "situación límite" tras los temporales de este invierno.

Para ello, la diputada del BNG Rosa Pérez ha presentado una proposición no de ley en relación a las medidas anunciadas por la Consellería do Mar.

El BNG ha tachado de "generalista" el anuncio de la Consellería do Mar y ha denunciado "falta de información clara y detallada" sobre las actuaciones a desarrollar.

"Habla de convenios de colaboración con las cofradías sin explicar cuáles son, en qué consisten o cuáles fueron los criterios para pactar con unas y con otras no", ha señalado la diputada del BNG.

Rosa Pérez también ha pedido al departamento autonómico dirigido por Marta Villaverde que explique cuáles son los criterios para declarar zonas con mortalidad alta o severa y que especifique las cantidades y el tiempo que las cofradías remunerarán los trabajos de las mariscadoras.

Con la iniciativa, el BNG insta a la Xunta a "hacer públicos" todos los criterios que seguirá la Consellería do Mar para desarrollar las ayudas anunciadas, a ampliar las cantidades que hizo públicas y que recibirán las personas mariscadoras y a negociar con el Gobierno central la bonificación de las cuotas de la Seguridad Social desde noviembre de 2025 hasta que se normalice la actividad marisquera.