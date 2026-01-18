BNG reclama excluir la flota artesanal del Reglamento Europeo de Control de Pesca por "su impacto en el sector"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Mar del BNG en el Parlamento, Rosana Pérez, ha reclamado la exclusión de la flota artesanal del Reglamento Europeo de Control de Pesca por su "grave impacto en el sector".

Según ha trasladado el Bloque en una nota de prensa, el reglamento "no tiene en cuenta la realidad y singularidad de las flotas de bajura gallegas" al incluir "burocracia y obligaciones muy difíciles de asumir".

La diputada nacionalista ha pedido "realismo y sentido común" a la hora de regular estas embarcaciones, con obligaciones que, advierte, "perjudican aún más" a partir de 2030, fecha en la que se extenderán a todos los barcos de menos de nueve metros.

"Este no es un reglamento ni para nuestra flota artesanal ni para nuestras rías. Está pensado para otro tipo de barcos más grandes y no reconoce la realidad de nuestro sector", ha subrayado, recordando que tanto el PP como el PSOE aprobaron este reglamento y, por ello deben "excluir la flota artesanal de la norma".

Para Pérez es "imprescindible" además reformular todo el sistema de infracciones y sanciones establecido porque puede provocar que cualquier incumplimiento los deje sin ayudas de fondos europeos.

En este sentido, el BNG ha recordado que ya presentó iniciativas en el Parlamento para reclamarle a la Xunta que ejerza sus competencias exclusivas en aguas interiores y defienda sus propias normas de control.

También, le ha pedido que demande al Ejecutivo estatal negociar con la Comisión Europea la exclusión de la flota artesanal de las obligaciones de este reglamento.

Así, el BNG ha mostrado su apoyo a las movilizaciones del sector desde comienzo de año y que continúan este lunes para rechazar, entre otros aspectos, la norma sobre el diario electrónico, que obliga a los barcos de menos de 12 metros de eslora a anotar las capturas.

"A día de hoy, ya se cumplen numerosísimas normas de control. Pero lo que no es viable es obligarlos a tener un diario electrónico a bordo en barcos en los que es imposible tener sistemas de pesados rigurosos", ha recalcado.

Con todo, ha concluido remarcando que "no se puede llenar de burocracia un sector pesquero de bajura en la que la tripulación es escasa y donde los patrones también son marineros".