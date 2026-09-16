El BNG reclama al Gobierno central que exija a Bruselas excluir al palangre de 87 zonas vedadas

SANTIAGO DE COMPOSTELA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha solicitado al Gobierno central que exija a la Comisión Europea una rectificación de las restricciones al palangre demersal en 87 áreas de pesca del Atlántico nororiental tras el informe del técnico Ispamer que acredita que este arte no tiene impacto en los hábitats marinos.

Según ha informado el BNG en un comunicado, en la iniciativa parlamentaria, Rego ha pedido al Ejecutivo central que promueva la exclusión de esta modalidad de las prohibiciones impuestas en estas zonas y que reclame una reparación económica y social para la flota afectada.

Néstor Rego ha apuntado que, tras el informe, queda "desmontada la injusta prohibición de pesca" ordenada por la Comisión Europea en 2022 a todas las artes de fondo y que tuvo una "enorme afectación" a la flota.

"Fue una decisión impuesta sin contar con los informes científicos rigurosos que avalasen el verdadero impacto de cada una de las artes sobre el fondo marino", ha subrayado Néstor Rego.

El diputado del BNG ha señalado que las vedas impuestas "redujeron las capturas en un 34% y las pérdidas económicas son enormes". Por ello, ha instado al Gobierno a reclamar una "reparación económica y social" para el palangre y que excluya a esta modalidad de las prohibiciones.