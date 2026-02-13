El BNG urge a la Xunta a tomar medidas contra "la crisis agravada por los temporales" en pesca y marisqueo

Rosana Pérez, en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Mar del BNG en el Parlamento, Rosana Pérez, ha emplazado a la Consellería del ramo a "actuar de forma inmediata" contra "la crisis" que vive el sector de la pesca y el marisqueo, "agravada ahora por los efectos que la sucesión de temporales" tiene en la pérdida de productividad de las rías gallegas, "que se prevé peor que la de 2023".

"Además de advertirnos que las consecuencias este año van a ser peores, ¿ha pensado el Gobierno del PP hacer algo o va a seguir ausente, como en los últimos años, ante la grave situación que atraviesa el sector?", se ha preguntado.

La diputada nacionalista ha cargado, en rueda de prensa en la Cámara autonómica, contra "la política de brazos cruzados de la Consellería do Mar", de la que ha lamentado que "ni tomó medidas estructurales ni actúa ahora delante de los efectos de los temporales".

"Ya sabemos que la Xunta no puede evitar que llueva, pero lleva 15 años sin tomar medidas de tipo estructural que den respuesta a la baja productividad de las rías", ha incidido.

Enfrente, ha recordado que el BNG lleva "años" reclamando en la Cámara y "siempre con el voto en contra del PP" medidas como la elaboración, de la mano del sector, los centros de investigación y las universidades gallegas, de un estudio sobre las razones de esa baja productividad que permita tomar las medidas idóneas para combatirla.

Así, Pérez ha urgido a la Xunta a elaborar un protocolo de vaciado y limpieza de los embalses que "ayude a minimizar los efectos en la salinidad del agua". Una reclamación, ha recordado, que el sector marisquero realiza desde hace tiempo y que estos días reiteró la Cofradía de Noia en lo que respecta al embalse del Tambre.

RUEDA, "SIEMPRE CON LAS ELÉCTRICAS"

"Lo único que están pidiendo en la ría de Muros a Noia es que vacíen despacio y en pleamar para no producir ni daños personales, que ya ha habido, ni daños a los recursos", ha explicado, crítica porque "como siempre" el Gobierno que dirige Alfonso Rueda opte por "ponerse del lado de las eléctricas para que sigan ganando muchos millones de euros".

Unas eléctricas que, ha agregado, "pueden vaciar cuándo quieran sin cubrir ningún perjuicio y sin asumir responsabilidad alguna sobre el daño hecho a sectores como el marisquero".

SEGURO COLECTIVO

Además, Pérez ha propuesto la creación para el mar de un seguro colectivo, similar al agrario, que ayude al sector a cubrir las pérdidas por los temporales, y ha urgido a la Consellería do Mar a promover siembras públicas o público-privadas para el autoabastecimiento y evitar que "cuando queden arrasados los bancos marisqueros" suceda lo mismo que en 2023, cuando "hubo que exportar masivamente la semilla".

También ha puesto el foco en la situación que vive la flota de artes menores, que lleva semanas amarrada, sin poder salir a faenar, en muchos puntos de la costa gallega, mientras "continúan pagando sus seguros y cargas sociales, al igual que hace el sector marisquero y el miticultor, ha ejemplificado.

Por ello, el BNG ha instado a Mar a dirigirse al Gobierno del Estado para "estudiar las posibilidades de suspender" las cotizaciones del sector desde noviembre hasta que se "normalice" la situación.

Flexibilizar las normas de los fondos europeos "para poder cubrir dignamente las paradas biológicas que se van a tener que producir forzosamente" es otras de las reclamaciones dirigidas al Ministerio de Pesca.