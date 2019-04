La Cámara pide que el Estado asegure en la negociación del 'brexit' el acceso a caladeros de Gran Sol y Malvinas

Publicado 16/04/2019 15:10:34 CET

La Consellería do Mar pondrá en marcha una campaña para fomentar el consumo de pescado entre los 'millennials' gallegos

La Cámara gallega ha pedido este martes que el Estado asegure en las negociaciones sobre el 'brexit' el acceso a los caladeros de Gran Sol y Malvinas.

En esta propuesta del Grupo popular, en la que toda la oposición se ha abstenido al no tenerse en cuenta ninguna de sus enmienda, se emplaza al Estado a que se dirija al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo para iniciar los trámites que supongan la negociación de un acuerdo pesquero con el Reino Unido que "impida que haya un vacío normativo-jurídico que lleve a un corte en el acceso pesquero a los caladeros de Gran Sol y Malvinas".

La diputada popular Teresa Egerique se ha referido a que la posibilidad de un 'brexit' "duro" pondría en riesgo a 66 barcos gallegos y 30 armadores gallegos con buques con bandera británica que faenan en Gran Sol, así como 20 pesqueros que trabajan en las islas Malvinas.

Asimismo, Egerique ha defendido el "papel muy importante que jugó la Xunta" desde "el primer minuto" en defensa de los intereses gallegos de cara al 'brexit'.

Por su parte, Paula Quinteiro (En Marea) ha censurado la "incongruencia" de presentar "ahora" esta propuesta por la vía de urgencia, al tiempo que se ha referido a la "incertidumbre" en el sector, cuestión en la que ha coincidido con la diputada socialista Loli Toja. Asimismo, Montse Prado (BNG) ha reprochado a la Xunta que "solo le ponga deberes a otros" y no tome medidas.

CAMPAÑA PARA CONSUMO DE PESCADO POR 'MILLENNIALS'

Por otra parte, en esta comisión la directora xeral de Pesca, Mercedes Rodríguez, ha informado de que la Xunta pondrá en marcha una campaña para fomentar el consumo de pescado entre los llamados 'millennials' gallegos, en la franja de edad de los 18 a los 30 años.

"Conscientes como somos de que se estaba produciendo una falta de continuidad del consumo cuando los niños pasan a ser 'millennials' se ha adjudicado una campaña de promoción para fomentar el consumo en la franja entre los 18 y los 30 años", ha explicado en respuesta a una pregunta del Grupo socialista, en la que se ha alertado de que no se cumple en Galicia el consumo recomendado semanal de pescado.

QUEJA DEL PSDEG

Por otra parte, Mercedes Rodríguez ha afirmado --en respuesta a una pregunta del PP-- que la Xunta está "trabajando codo con codo con el sector" de la conserva, tras un 2018 en el que ha exportado el 80% de su producción.

Aquí, en su turno de réplica, María Soraya Salorio (PP) ha preguntado a la directora xeral de Pesca por el cambio normativo en costas que prevé realizar el Gobierno central y sobre su afectación en Galicia. En respuesta, Mercedes Rodríguez ha dicho que observa con "preocupación" esta modificación, ya que "produce inseguridad jurídica" para un centenar de empresas del sector del mar.

A raíz de esta cuestión, posteriormente, la diputada del PSdeG Loli Toja se ha quejado de que la Xunta haya contestado en esta comisión a una pregunta que "no estaba ni siquiera registrada" para "hacer campaña política". Denuncia que es "injusto" y es "un trato desigual", ya que cuando la oposición formula alguna pregunta que no se encuentra registrada la Xunta "simplemente no contesta".

El hecho es que en la pregunta del Grupo Popular registrada con fecha de febrero tan solo figuran dos cuestiones al Gobierno gallego relativas al balance que hace de la capacidad exportadora del sector conservero y a las ayudas realizadas.

En cambio, Mercedes Rodríguez ha lamentado que "parece que no se puede hablar sin salirse del guion", mientras sostiene que "en la medida" de sus "posibilidades" opta por contestar las preguntas que le hacen.

"TENDENCIA NEGATIVA" EN EL EMPLEO

Por otra parte, Paula Quinteiro (En Marea) ha alertado de la "tendencia negativa" en los datos "desoladores" de trabajadores en la pesca en Galicia, ya que "cada año se pierde empleo en el sector".

Critica que cuando el PP llegó a la Xunta hace una década había cerca de 25.000 afiliados al régimen especial del mar, pero hoy en día tan solo unos 21.000, lo que supone una reducción del 16 por ciento.

En cambio, la secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, María Isabel Concheiro, ha replicado que la pérdida de afiliados en el sector del mar "fue menor en los últimos diez años" en Galicia que "en los cuatro anteriores" del bipartito. Además, defiende que "se mantiene estable", con un "alza desde enero de 2015".