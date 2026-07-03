La Ciaim alerta de problemas de estabilidad de auxiliares de batea a raíz del vuelco del Hermanos Rey

Archivo - Efectivos de la Guardia Civil y allegados de los tripulantes del 'bateeiro' en el lugar donde se ha hundido un barco ‘bateeiro’, a 12 de diciembre de 2024, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). El patrón del barco 'bateeiro' 'Hermanos Rey', - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) alerta de que las embarcaciones auxiliares de batea existentes en Galicia "pueden estar operando sin información detallada sobre su estabilidad y los pesos máximos admisibles sobre cubierta".

Así lo concluye a raíz del informe que acaba de publicar sobre el vuelco de la auxiliar de batea Hermanos Rey, ocurrido el 12 de diciembre de 2024 en el entorno de O Grove (Pontevedra), en el que falleció el armador a bordo y fueron rescatados los otros dos tripulantes, la hija y el yerno del fallecido.

El Hermanos Rey era una embarcación auxiliar de batea dedicada a la recolección de mejillón en las bateas de la ría de Arousa (Pontevedra), que se hundió tras sufrir un vuelco cuando ponía rumbo al Porto Meloxo (Pontevedra) desde la batea en la que había cargado 2.000 kilos de mejillón. El vuelco se produjo, según los testigos, debido a una escora progresiva e irremediable agravada por el corrimiento de la carga sobre cubierta. Posteriormente, la embarcación fue reflotada.

"El palé en el que se encontraban los mejillones que ya habían sido ensacados se deslizó por la cubierta, también hacia la banda de la escora. La estabilidad de la embarcación resultó insuficiente para mantenerla adrizada y volcó, para hundirse posteriormente dentro del polígono de bateas", relata el informe. Todo ello sin que hubiese problemas en el casco y con una meteorología normal. De hecho, explica que "los tripulantes conocían que la embarcación podía escorar sensiblemente durante las labores habituales de carga, procesado y descarga, lo que obligaba a compensar los pesos para evitar escoras excesivas".

La embarcación "volcó de forma súbita" debido a una pérdida de estabilidad transversal por la conjunción de los factores: "El barco llevaba un peso elevado (carga y maquinaria) sobre cubierta, con un efecto negativo sobre la estabilidad. El cesto con carga iba colgado de la grúa, lo que perjudicó más la estabilidad de la embarcación. En un momento dado la grúa se movía a babor para descargar parte de la carga sobre la tolva, dando lugar a cierta escora a babor, cuando la embarcación dio una virada cerrada a estribor, lo que aumentó la escora a babor. Esto hizo que el palé con 100 sacos de mejillón, que no estaba trincado, se desplazara a babor, aumentando la escora. La grúa giró más a babor y todo el material sobre cubierta (carga, equipos) se movió a babor, dando lugar al vuelco de la embarcación".

AVISO PARA TODAS LAS AUXILIARES DE BATEA

En su informe, esta comisión investigadora se vale del ejemplo de estabilidad insuficiente del Hermanos Rey y de sus "procedimientos de trabajo inseguros" --con la carga sobre cubierta sin trincar y parte de la carga iba suspendida de la grúa y esta se movía de una banda a otra durante la navegación-- para lanzar un mensaje generalizado de precaución a este tipo de flota.

Actualmente, las embarcaciones auxiliares de batea en España ascienden a 991 embarcaciones, de las que 620 tienen su base en la provincia de Pontevedra y 345 en la provincia de A Coruña. De las embarcaciones de Pontevedra, su eslora media es de 12,6 metros y su edad media es de 24 años, con casi 200 embarcaciones con edad superior a 35 años.

De tal forma, el Hermanos Rey "es una embarcación de porte, características y edad típicas de la flota de auxiliares de batea". Y de ahí que "otras muchas embarcaciones" pueden operar en las mismas condiciones.

La embarcación operaba habitualmente con riesgo de vuelco, "que no se materializó hasta que ocurrieron simultáneamente una serie de situaciones que no deberían haber hecho volcar una embarcación con estabilidad suficiente".

"Se considera posible que una parte significativa de la flota de auxiliares de batea en España puedan estar operando sin información contrastada sobre los límites de carga admisible sobre cubierta, dada la elevada edad de dicha flota", sostiene la Ciaim.

Por tal motivo, desgrana un apartado de recomendaciones. Por un lado, pide a la Dirección General de la Marina Mercante que en la siguiente inspección anual de estas embarcaciones se compruebe el acta de estabilidad y, de no existir, se haga una nueva prueba en las condiciones operativas "más desfavorables", además de modificar el acta "para que quede claro cuál es el límite operativo de peso en cubierta". Por otra parte, insta a los mejilloneros a que, en caso de no conocer el peso máximo admisible sobre cubierta, realicen nueva prueba de estabilidad también en las condiciones más desfavorables, además de trincar siempre maquinaria y carga para evitar corrimientos.